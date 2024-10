Ουκρανία: Επεσε στα χέρια των Ρώσων το στρατηγικό οχυρό του Βουλεντάρ

Ενα οχυρό της Ουκρανίας, το Βουλεντάρ στο ανατολικό μέτωπο έπεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στα χέρια της Μόσχας. Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δείχνουν Ρώσους στρατιώτες να υψώνουν τη σημαία τους στο δημαρχείο της πόλης.

Τα ρωσικά στρατεύματα εισήλθαν στην πόλη της περιφέρειας του Ντονέτσκ και ακολούθησαν σκληρές μάχες.

Νωρίτερα ο ουκρανός περιφερειάρχης μιλώντας στην τηλεόραση περιέγραψε την κατάσταση ως «εξαιρετικά δύσκολη», προσθέτοντας: «Ο εχθρός έχει ήδη φτάσει σχεδόν στο κέντρο της πόλης».

«Οι μάχες διεξάγονται εντός της πόλης, επομένως είναι σχεδόν αδύνατο να φέρουμε ανθρωπιστική βοήθεια».

Η πόλη βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του κατεχόμενου Ντόνετσκ και περίπου 40 χιλιόμετρα ανατολικά των διοικητικών συνόρων με τη Ζαπορίζια. Εκεί είχαν αποκρουστεί πολυάριθμες επιθέσεις από το ξέσπασμα του πολέμου το 2022 και η πόλη είχε γίνει κλειδί για την άμυνα της Ουκρανίας στο νότιο τμήμα της περιφέρειας του Ντόνετσκ

«Η απώλειά του θα μπορούσε να απειλήσει την ασφάλεια ολόκληρου του νοτιοδυτικού τμήματος της περιφέρειας του Ντονέτσκ που δεν έχει ακόμη καταληφθεί», είπε ο Φεντερίκο Μπορσάρι, συνεργάτης στο Κέντρο Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής (CEPA), στην Kyiv Independent νωρίτερα τον Σεπτέμβριο.

Το Βουλεντάρ βρίσκεται βόρεια μιας βασικής διασταύρωσης. «Είναι, επομένως, ένα βασικό σημείο για τις ουκρανικές δυνάμεις που υπερασπίζονται τη νότια πλευρά του Κουράχοβε», συμπλήρωσε ο Μπόρσαρι.

Δεδομένης της ρωσικής προέλασης προς το Πόκροβσκ από τα ανατολικά τις τελευταίες εβδομάδες, οι ουκρανικές δυνάμεις πρέπει να αποφύγουν μια παρόμοια εξέλιξη από το νότο για να αποφύγουν τον κίνδυνο περικύκλωσης. Εκατοντάδες Ουκρανοί στρατιώτες θα μπορούσαν να παγιδευτούν.

Σε μια απελπισμένη έκκληση, ένας Ουκρανός στρατιώτης περιέγραψε χθες στον Guardian πώς οι οδοί εκκένωσης από το Βουλεντάρ είχαν κοπεί και τα τρόφιμα, τα πυρομαχικά και τα καύσιμα είχαν εξαντληθεί.

Σημείωσε πώς μεμονωμένες μονάδες προσπαθούσαν να γλιστρήσουν αθόρυβα από τη ρωσική περικύκλωση τη νύχτα σε πολεμικούς σχηματισμούς υποχώρησης. «Κατά μέσο όρο, αν 10 άτομα φύγουν από την πόλη σε ομάδα τέσσερις έως έξι τα καταφέρνουν», είπε.

Η πόλη είχε πριν τον πόλεμο πληθυσμό περίπου 14.000 κατοίκους. Κατά ορισμένους η πτώση της είναι η πιο σημαντική νίκη του Βλαντιμίρ Πούτιν στο πεδίο της μάχης από τότε που κατέλαβε την Αβντιίβκα τον Φεβρουάριο.

Confirmed. Russia has fully occupied Vuhledar. Russian units from the 36th Separate Guards Motor Rifle Brigade raised their flag over the Vuhledar City Council. Ukrainian forces have withdrawn to Bohoyavlenka, north of Vuhledar. pic.twitter.com/q2OZueh9Gc