Ισραήλ: Δέκα τραυματίες και ένας νεκρός από τρομοκρατική επίθεση

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας έχασε τη ζωή του σε τρομοκρατική επίθεση στον σταθμό λεωφορείων στην πόλη Μπερσεμπά στο νότιο Ισραήλ.

Η υπηρεσία των πρώτων βοηθειών ανακοίνωσε το θάνατο του ένοπλου δράστη.

Σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία, μία σοβαρά τραυματισμένη γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της, ενώ άλλοι 10 άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε κοντινό νοσοκομείο.

Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο τρομοκράτης είναι ο 29χρονος ισραηλινός πολίτης Αχμάντ Σαϊντ Σουλιμάν αλ-Ουκαμπί.

⚡️ #Israeli media:



3 #Israelis injured in a shooting attack at Beersheba bus station, two in critical condition pic.twitter.com/DnMFT9zDNn