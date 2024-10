Πεκίνο: Ρεκόρ τουριστικών εσόδων στη «χρυσή εβδομάδα»

Στη διάρκεια των φετινών διακοπών της “χρυσής εβδομάδας” στις 1-7 Οκτωβρίου το Πεκίνο κατέγραψε νέα ρεκόρ, τόσο στις αφίξεις τουριστών, όσο και στα συνολικά έσοδα από τον τουρισμό.

Τα στοιχεία από το Δημοτικό Γραφείο του Πεκίνου για την Κουλτούρα και τον Τουρισμό δείχνουν ότι στη διάρκεια των φετινών διακοπών της Εθνικής Ημέρας της Κίνας, την κινεζική πρωτεύουσα επισκέφτηκαν 21,6 εκατομμύρια επισκέπτες, με ετήσια αύξηση 18,35%.

Στο μεταξύ, τα έσοδα από τον τουρισμό για το Πεκίνο καταγράφηκαν στα 26,9 δισεκατομμύρια γιουάν (3,47 δισεκατομμύρια ευρώ), με ετήσια αύξηση 11,67%.

Box office

Τα έσοδα του κινεζικού box office κατά τη φετινή περίοδο των διακοπών της Εθνικής Ημέρας της Κίνας ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια γιουάν (260 εκατομμύρια ευρώ) σύμφωνα με τα στοιχεία της κινηματογραφικής πλατφόρμας Maoyan.

Στην κορυφή του κινεζικού box office βρέθηκαν τρεις εσωτερικές κινηματογραφικές παραγωγές, οι "The Volunteers: The Battle of Life and Death," "Bureau 749," αλλά και η ταινία "Tiger Wolf Rabbit."

Σε σκηνοθεσία του Τσεν Κάιγκ η ταινία "The Volunteers: The Battle of Life and Death" είναι η δεύτερη κινηματογραφική παραγωγή της τριλογίας "The Volunteers".

Η ίδια ταινία έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 30 Σεπτεμβρίου, με συνολικά έσοδα 781 εκατομμυρίων γιουάν (100,80 εκατομμυρίων ευρώ) αντιστοιχώντας σε ποσοστό 38,1% επί των εσόδων για τη φετινή περίοδο των διακοπών της Εθνικής Ημέρας της Κίνας.