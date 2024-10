Χτυπά σκληρά τη Φλόριντα ο «εξασθενημένος» Μίλτον, πληροφορίες για νεκρούς

Αναφορές για «πολλαπλούς θανάτους» στην κομητεία Σεντ Λούσι της Φλόριντα, από ξέσπασμα ανεμοστρόβιλου νωρίτερα μέσα στην ημέρα, μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα ενημέρωσης, με τον σερίφη Κιθ Πήρσον να δηλώνει ότι πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Spanish Lakes Country Club, χωρίς ωστόσο να υπάρχον περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο τυφώνας Μίλτον έφτασε στην ξηρά γύρω στις 8:30 μ.μ. EDT (0030 GMT) εξασθενημένος, ως τυφώνας κατηγορίας 3 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον με μέγιστους διατηρούμενους ανέμους 120 μίλια την ώρα (195 χλμ/ώρα) κοντά στο Σιέστα Κι, ενώ εξασθένισε περαιτέρω στην κατηγορία 2 καθώς έφτασε στην ακτή όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ.

Πρόκειται για τον πέμπτο τυφώνα που φτάνει στην ξηρά στις ΗΠΑ φέτος και τον τρίτο που πλήττει φέτος τη Φλόριντα. Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, έχει διακόψει την ηλεκτροδότηση για περισσότερους από 1,6 εκατ. ανθρώπους στην πολιτεία, ενώ ριπές ανέμου ταχύτητας 100 μιλίων/ώρα καταγράφηκαν κοντά στην Τάμπα, όπου εκδόθηκε έκτακτο δελτίο πλημμυρών.

Το Σιέστα Κι είναι μια πόλη-φράγμα νησιού περίπου 4.500 κατοίκων στα ανοικτά της Σαρασότα, περίπου 60 μίλια (100 χλμ.) νότια της μητροπολιτικής περιοχής Τάμπα Μπέι, η οποία φιλοξενεί περισσότερους από 3 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ο Μίλτον έπληξε τη δυτική ακτή της Φλόριντα λίγο νωρίτερα και νοτιότερα από τις προβλέψεις, προσφέροντας στην πολιτεία μια αχτίδα ελπίδας ότι μπορεί να γλιτώσει τα χειρότερα από την αναμενόμενη καταστροφή, όπως αναφέρει το Reuters. Ο κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις δήλωσε ότι ελπίζει ότι η δυτική ακτή της Φλόριντα θα μπορέσει να αποφύγει τα χειρότερα από το προβλεπόμενο κύμα καταιγίδας. Σημειώνεται πως οι μετεωρολόγοι δήλωσαν ότι το θαλασσινό νερό θα μπορούσε να ανέλθει έως και 4 μέτρα (13 πόδια).

The water has been sucked out of Tampa Bay by Milton.

Happened fast. pic.twitter.com/8ghtF5SZYx