Στη Νοτιοκορεάτισσα Χαν Κανγκ το Νόμπελ Λογοτεχνίας

Η Χαν Κανγκ από τη Νότια Κορέα κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2024.

Όπως ανέφερε η Σουηδική Ακαδημία, το βραβείο απονεμήθηκε στην Κανγκ «για την έντονη ποιητική της πρόζα, που αντιμετωπίζει ιστορικά τραύματα και αναδεικνύει την ευθραυστότητα της ανθρώπινης ζωής».

Αυτό είναι το πρώτο Νόμπελ Λογοτεχνίας που κερδίζει συγγραφέας από τη Νότια Κορέα.

Η 53χρονη Κανγκ ξεκίνησε την καριέρα της με μια συλλογή ποιημάτων σε νοτιοκορεάτικο περιοδικό και πραγματοποίησε το ντεμπούτο της στην πεζογραφία το 1995 με μια συλλογή διηγημάτων.

Αυτή είναι μόλις η 18η φορά από το 1901 που το βραβείο απονέμεται σε γυναίκα.

