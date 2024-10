Ταξί χωρίς τιμόνι παρουσίασε ο Ελον Μασκ, δείτε βίντεο του Cybercab

Ο Ελον Μασκ παρουσίασε το «Cybercab» σε μια πολυαναμενόμενη εκδήλωση για τους επενδυτές της Tesla, αλλά ήταν ασαφής σε κρίσιμες λεπτομέρειες, αν και προέβλεψε ότι το αυτοκινούμενο ταξί θα είναι διαθέσιμο για λιγότερο από 30.000 δολάρια.

«Νομίζω ότι το κόστος των αυτόνομων μεταφορών θα είναι τόσο χαμηλό που μπορείτε να το θεωρήσετε σαν εξατομικευμένη μαζική μεταφορά», δήλωσε ο Μασκ την Πέμπτη, αφού έκανε χολιγουντιανή είσοδο στα στούντιο της Warner Bros στο Λος Άντζελες, οδηγώντας ένα Cybercab χωρίς τιμόνι και πεντάλ.

The Robo Taxi without any steering wheel. Yes, I am telling it all right and this can only happen at Elon Musk 's "We Robot" party!!!@elonmusk pic.twitter.com/c8ipJpuNYR