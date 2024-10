Η Boeing καταγγέλλει για αθέμιτη πρακτική τους απεργούς

Η αμερικανική βιομηχανία παραγωγής αεροσκαφών Boeing ανακοίνωσε αργά την Πέμπτη ότι κατέθεσε μία καταγγελία για αθέμιτη εργασιακή πρακτική στην Εθνική Επιτροπή Εργασιακών Σχέσεων των ΗΠΑ κατά της ένωσης που εκπροσωπεί περίπου 33.000 απεργούς βιομηχανικούς εργάτες στη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ.



Σύμφωνα με την Boeing, το παράρτημα της Διεθνούς Ένωσης Χειριστών Μηχανών και Εργαζόμενων στην Αεροδιαστημική Βιομηχανία (IAMAW) που εκπροσωπεί εργαζόμενους της απέτυχε να διαπραγματευτεί με καλή πίστη στη διάρκεια μιας απεργίας τεσσάρων εβδομάδων.



Η Boeing υποστηρίζει ότι η αναφερόμενη ένωση ενεπλάκη σε μία “τακτική κακόπιστης διαπραγμάτευσης, αλλά και παραπληροφόρησης προ τα μέλη της για την πορεία των διαπραγματεύσεων”.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

🚨 Breaking: Thousands of Boeing workers are picketing outside the Everett, WA plant, demanding better terms in new union contract negotiations. The call for fair wages and improved working conditions is resonating across the region! #BoeingStrike @komonews pic.twitter.com/4leS1kc4wp