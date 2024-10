Νόμπελ Ειρήνης στην ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo

Η ιαπωνική οργάνωση Nihon Hidankyo, ένα κίνημα των επιζώντων της ατομικής βόμβας από τη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, γνωστό και ως Hibakusha, κέρδισε το Νόμπελ Ειρήνης σήμερα Παρασκευή.

Oπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, λαμβάνει το βραβείο ειρήνης για τις προσπάθειές της να επιτύχει έναν κόσμο απαλλαγμένο από πυρηνικά όπλα και για την απόδειξη μέσω μαρτυριών ότι τα πυρηνικά όπλα δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ποτέ ξανά.

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2024 #NobelPeacePrize to the Japanese organisation Nihon Hidankyo. This grassroots movement of atomic bomb survivors from Hiroshima and Nagasaki, also known as Hibakusha, is receiving the peace prize for its… pic.twitter.com/YVXwnwVBQO