Σοκ στο Ισραήλ από το χτύπημα Χεζμπολάχ σε στρατιωτική βάση

Τέσσερις στρατιώτες του Ισραηλινού Στρατού σκοτώθηκαν και άλλοι 58 τραυματίστηκαν από χτύπημα drone της Χεζμπολάχ σε στρατιωτική βάση κοντά στην Μπινιαμίνα στο βορειο-κεντρικό Ισραήλ το βράδυ της Κυριακής.

Την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε η Χεζμπολάχ, η οποία είπε ότι είχε στόχο μια εκπαιδευτική βάση που ανήκε στην Ταξιαρχία Γκολάνι του Ισραηλινού Στρατού με ένα «σμήνος drones». Η λιβανέζικη ομάδα προέβαλε τη θανατηφόρα επίθεση ως απόδειξη της ικανότητάς της να χτυπήσει το Ισραήλ, ακόμη και όταν ο στρατός προχωρά στη χερσαία επιχείρησή του στο νότιο Λίβανο.

Το drone χτύπησε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό (IDF). Εβραϊκά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι χτύπησε μια τραπεζαρία μέσα στη βάση, γράφουν οι Times of Israel.

Τα ονόματα των τεσσάρων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην επίθεση δεν έγιναν άμεσα γνωστά αλλά μετά από ώρες. Άλλοι επτά στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά, είπε ο Ισραηλινός Στρατός, και άλλοι 14 είναι τραυματίες μέτριας βαρύτητας.

Σε δήλωσή του λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο εκπρόσωπος του IDF Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι είπε ότι οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό εξετάζονται, καθώς το drone δεν είχε ενεργοποιήσει καμία προειδοποιητική σειρήνα στο Ισραήλ.

«Ο ισραηλινός στρατός έχει τον πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο του συμβάντος», είπε ο Χαγκάρι, προτρέποντας το κοινό να απόσχει από τη διάδοση φημών για την επίθεση, όσο τα γεγονότα εξακολουθούν να διαπιστώνονται. «Θα διερευνήσουμε πώς ένα UAV μπορεί να παραβιάσει τον εναέριο χώρο χωρίς προειδοποίηση και να χτυπήσει μια βάση», είπε. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ έχει αντιμετωπίσει την απειλή που παρουσιάζουν τα UAV «από την αρχή του πολέμου».

«Οφείλουμε να παρέχουμε καλύτερη προστασία», είπε. «Θα διερευνήσουμε αυτό το περιστατικό, θα μάθουμε από αυτό και θα βελτιωθούμε».

Μια αρχική έρευνα για την επίθεση έδειξε ότι δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύτηκαν από τη Χεζμπολάχ εισήλθαν στον ισραηλινό εναέριο χώρο από τη θάλασσα, έμαθαν οι Times of Israel. Και τα δύο ήταν drones "Mirsad", γνωστά στο Ιράν ως Ababil-T. Το μοντέλο είναι το κύριο drone αυτοκτονίας της Χεζμπολάχ και η χρήση τους δεν ήταν μοναδική ή πρωτόγνωρη.

Σύμφωνα με το Alma Center, ένα ισραηλινό ερευνητικό ινστιτούτο που επικεντρώνεται στις προκλήσεις ασφαλείας στον βορρά, το drone έχει «εμβέλεια επίθεσης 120 χιλιομέτρων, τελική ταχύτητα 370 χιλιομέτρων την ώρα, ικανότητα μεταφοράς έως και 40 κιλών εκρηκτικών και την ικανότητα να πετάει σε υψόμετρο έως και 3.000 μέτρα».

Και οι δύο παρακολουθήθηκαν από ισραηλινά ραντάρ και το ένα καταρρίφθηκε στα ανοικτά των ακτών βόρεια της Χάιφα. Σειρήνες ήχησαν στη δυτική περιοχή της Γαλιλαίας. Αεροπλάνα και ελικόπτερα της IAF καταδίωξαν το δεύτερο drone, αλλά χάθηκε από τα ραντάρ, πιθανότατα επειδή πέταξε πολύ κοντά στο έδαφος. Δεν ήχησε καμία σειρήνα, επειδή θεωρήθηκε ότι είχε συντριβεί ή είχε αναχαιτιστεί μόλις εξαφανίστηκε.

Μετά την επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος το βράδυ της Κυριακής, η Χεζμπολάχ απείλησε το Ισραήλ με περισσότερες επιθέσεις, εάν συνεχιστεί η επίθεσή του στον Λίβανο. Η Χεζμπολάχ «υπόσχεται στον εχθρό ότι αυτό που είδε σήμερα στη νότια Χάιφα δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που την περιμένει, εάν αποφασίσει να συνεχίσει την επιθετικότητά της εναντίον του… λαού μας», ανέφερε.

Ισχυρίστηκε ότι είχε πραγματοποιήσει μια «σύνθετη» επιχείρηση εκτοξεύοντας δεκάδες ρουκέτες προς τη Ναχαρίγια και την Άκρα στα βόρεια της Χάιφα, «με στόχο να κρατήσει απασχολημένα τα ισραηλινά αμυντικά συστήματα».

Τα μπαράζ ρουκετών επέτρεψαν στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να «προσπεράσουν τα ισραηλινά αμυντικά ραντάρ χωρίς να εντοπιστούν», ανέφερε η οργάνωση, προσθέτοντας ότι στη συνέχεια ένα drone «εξερράγη σε δωμάτιο όπου βρίσκονταν δεκάδες αξιωματικοί και στρατιώτες του ισραηλινού εχθρού».

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ισραηλινού στρατού, ο στρατηγός Χέρζι Χαλεβί, επισκέφθηκε τη βάση που έγινε στόχος επίθεσης. «Βρισκόμαστε σε πόλεμο και μία επίθεση κατά εκπαιδευτικής βάσης στο εσωτερικό μέτωπο είναι σκληρή και επώδυνη», δήλωσε ο ισραηλινός στρατηγός απευθυνόμενος στους στρατιώτες της βάσης.

Βίντεο από την επίσκεψή του δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό, διαψεύδοντας τις φήμες που κυκλοφόρησαν και αναπαρήχθησαν στα κοινωνικά μέσα χθες το βράδυ, σύμφωνα με τις οποίες ο Χέρζι Χαλεβί βρισκόταν στη βάση της ταξιαρχίας Γκολάνι κατά την ώρα της επίθεσης και ότι είναι νεκρός.

“We are at war, and an attack on a training base on the home front is difficult and the results are painful. You operated well to treat and evacuate the wounded and injured. Embrace the bereaved families, accompany the wounded, and strengthen the commanders and soldiers.”… pic.twitter.com/iYJOLSP6m9