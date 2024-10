Νόμπελ Οικονομίας στους Ντάρον Ατζέμογλου, Σάιμον Τζόνσον και Τζέιμς Α. Ρόμπινσον

Με το Νόμπελ Οικονομίας 2924 τιμήθηκαν σήμερα οι Ντάρον Ατζέμογλου, Σάιμον Τζόνσον και Τζέιμς Α. Ρόμπινσον, «για μελέτες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί διαμορφώνονται και επηρεάζουν την ευημερία».

Oπως σημειώνουν οι Financial Times, το έργο τους έδειξε γιατί το Κράτος Δικαίου και η ισχύς των θεσμών έχουν σημασία για την ευημερία.

Η επιτροπή απονομής του βραβείου δήλωσε ότι το έργο τους «μας βοήθησε να κατανοήσουμε τις διαφορές στην ευημερία μεταξύ των εθνών», δείχνοντας ότι κοινωνίες με φτωχό Κράτος Δικαίου και θεσμούς που εκμεταλλεύονται τον πληθυσμό τους δεν δημιουργούν ανάπτυξη ή αλλαγές προς το καλύτερο.

Οπως θυμίζει το Reuters, το διάσημο βραβείο, επίσημα γνωστό ως Βραβείο Οικονομικών Επιστημών της Sveriges Riksbank στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ, είναι το τελευταίο βραβείο που απονέμεται φέτος και είναι αξίας 11 εκατ. σουηδικών κορωνών (1,1 εκατ. δολαρίων).

