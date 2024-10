Made in France ηλεκτρικό αυτοκίνητο παρουσίασε η Renault

Η Renault παρουσίασε το R4 E-Tech, ένα ηλεκτρικό όχημα που προορίζεται να βοηθήσει την αυτοκινητοβιομηχανία να ανταγωνιστεί καλύτερα τις οικονομικές προτάσεις των Kινέζων κατασκευαστών, με επικεφαλής την BYD Co.

Το μοντέλο, που αναμένεται να κοστίζει λιγότερο από 35.000 ευρώ, έκανε το ντεμπούτο του στην έκθεση αυτοκινήτου του Παρισιού. Είναι μια plug-in εκδοχή ενός οικονομικού αυτοκινήτου που βοήθησε τη φίρμα να κερδίσει εκατομμύρια οδηγούς ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1960. Το R4 θα συναρμολογείται στο Maubeuge της Γαλλίας, ενώ ο κινητήρας και η μπαταρία του θα προέρχονται από κοντινά εργοστάσια.

«Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα και μας επιτρέπει να βάλουμε γαλλικές σημαίες παντού στο αυτοκίνητο», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Bruno Vanel, επικεφαλής των επιδόσεων προϊόντων της Renault. Οι πωλήσεις θα ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.

Here’s our first look at the new Renault 4 in the metal. It’s just been unveiled at the #ParisMotorShow. Read all about it here https://t.co/lPuZzxX7DW pic.twitter.com/9UUI7cQVGW