Καταγγελίες κατά FIFA και UEFA και απειλές για απεργία

Η ένωση των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, η FIFPRO Europe και η La LIga υπέβαλαν καταγγελία στην Επιτροπή της ΕΕ κατά της FIFA για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην επιβολή του διεθνούς προγράμματος αγώνων 2025-2026, με ιδιαίτερη αναφορά σε το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων 2025 και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Οι ποδοσφαιριστές όλων των ομάδων έχουν κάνει παράπονα για το υπερβολικά βεβαρημένο καλεντάρι, κρούοντας τον κώδωνα απεργίας, κατηγορώντας την FIFA και την UEFA.

«Το υπερβολικά κορεσμένο διεθνές ποδοσφαιρικό ημερολόγιο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια και την υγεία των παικτών και απειλεί την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα σημαντικών εθνικών διοργανώσεων που εκτιμώνται για γενιές από τους φιλάθλους στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο», καταγγέλλουν οι λίγκες και η FIFPRO.

