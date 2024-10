Νετανιάχου: Πράκτορες του Ιράν προσπάθησαν να με δολοφονήσουν

Drone της Χεζμπολάχ στόχευσε το σπίτι του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στην Καισάρεια. Ο ίδιος δήλωσε: «Πράκτορες του Ιράν προσπάθησαν να με δολοφονήσουν».

Κανείς δεν τραυματίστηκε, αλλά σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές το σπίτι υπέστη κάποιες ζημιές. Ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν ήταν παρόντες και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι «χτυπήθηκε ένα κτίριο» στην πόλη που φημίζεται για τις πολυτελείς βίλες και τα ρωμαϊκά ερείπιά της.

Το βράδυ του Σαββάτου ο Νετανιάχου δήλωσε: «Οι πράκτορες του Ιράν που προσπάθησαν να δολοφονήσουν εμένα και τη γυναίκα μου σήμερα έκαναν σοβαρό λάθος». Η επίθεση, τόνισε, δεν θα τον αποτρέψει από τη συνέχιση του πολέμου και πρόσθεσε ότι όποιος βλάψει τους Ισραηλινούς θα πληρώσει «βαρύ τίμημα».

«Θα συνεχίσουμε να εξοντώνουμε τους τρομοκράτες και θα επιστρέψουν οι όμηροι από τη Γάζα και οι κάτοικοι στο βορρά», δεσμεύτηκε.

🚨Netanyahu's response to the drone attack that hit his private residence earlier today: pic.twitter.com/dCm2uJuFMT — Barak Ravid (@BarakRavid) October 19, 2024

«Τίποτα δεν θα μας σταματήσει», δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου μετά την επίθεση της Χεζμπολάχ στην ιδιωτική κατοικία του στην Καισάρεια.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός βιντεοσκοπήθηκε να κάνει τη συγκεκριμένη δήλωση, ενώ πρόσθεσε ότι:

«Θα συνεχίσουμε μέχρι τη νίκη».

Breaking | The office of the Israeli Prime Minister admits that a drone launched from Lebanon directly hit Benjamin Netanyahu's home in Caesarea. pic.twitter.com/wo4GlF22kR — Quds News Network (@QudsNen) October 19, 2024



Καμία από τις οργανώσεις που εκτοξεύουν πυρά εναντίον του Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο, περιλαμβανομένης της Χεζμπολάχ, δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.

Παράλληλα, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινό πλήγμα εναντίον κοινότητας στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος ενός γειτονικού χωριού, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου ΑΝΙ.

Ο δήμαρχος του χωριού Σοχμόρ, στο δυτικό τμήμα της κοιλάδας Μπεκάα, είναι ο δεύτερος επικεφαλής δημοτικής αρχής που σκοτώθηκε από τότε που το Ισραήλ και η λιβανική Χεζμπολάχ εισήλθαν σε ανοιχτό πόλεμο την 23η Σεπτεμβρίου.

Την Τετάρτη, σειρά ισραηλινών βομβαρδισμών στοίχισε τη ζωή σε 25 ανθρώπους στη Ναμπατίγια, μεγάλη πόλη στο νότιο τμήμα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας δήμαρχος και μέλη του συμβουλίου.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία διεξήγαγε νωρίτερα δύο βομβαρδισμούς εναντίον των νότιων προαστίων της Βηρυτού, 45 λεπτά αφότου εξέδωσε εντολή εκκένωσης προς τους κατοίκους προπυργίου της Χεζμπολάχ, όπως έγινε γνωστό από πηγή ασφαλείας, που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πλάνα που μετέδωσε το AFPTV δείχνουν στήλες μαύρου καπνού να υψώνονται πάνω από την περιοχή που επλήγη, η οποία βρίσκεται, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ, στη συνοικία Χαρέτ Χρεΐ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικά πλήγματα σε αποθήκες όπλων και σε κέντρο της υπηρεσίας πληροφοριών της Χεζμπολάχ στον νότιο τομέα της Βηρυτού, προπύργιο του λιβανέζικου ισλαμιστικού κινήματος.

Νωρίτερα κάλεσε τους κατοίκους τομέα στα νότια περίχωρα της Βηρυτού να απομακρυνθούν από την περιοχή, προειδοποίηση που συνήθως ακολουθείται από αεροπορικά πλήγματα, ενώ από το πρωί «βροχή» βλημάτων προερχόμενων από τον Λίβανο έπληξε το βόρειο Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε ομοβροντία ρουκετών εναντίον της πόλης Σαφέντ, στο βόρειο Ισραήλ, αφότου νωρίτερα βομβάρδισε την περιοχή της Χάιφας.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως τουλάχιστον 115 βλήματα εκτοξεύτηκαν σήμερα από τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει ξεκινήσει χερσαία επιχείρηση εναντίον της φιλοϊρανικής οργάνωσης, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Τα βλήματα εκτοξεύτηκαν κυρίως εναντίον του βόρειου Ισραήλ, όπου οι σειρήνες συναγερμού ηχούσαν όλο το πρωί στην περιοχή.

Την ίδια ώρα, ένας άνδρας πέθανε αφότου τραυματίστηκε από τα συντρίμμια ρουκέτας που εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο και η οποία εξερράγη κοντά στην Άκρα, στο βόρειο Ισραήλ, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης.

Ο άνδρας, ηλικίας περίπου 50 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά ενώ επέβαινε στο αυτοκίνητό του όταν σημειώθηκε η έκρηξη και στη συνέχεια υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με την υπηρεσία Magen David Adom.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε νωρίτερα πως στοχοθέτησε την περιοχή της Χάιφας και μια στρατιωτική βάση σε κοντινή απόσταση στο βόρειο Ισραήλ, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άνθρωποι από θραύσματα, σύμφωνα με το Magen David Adom, το ισραηλινό ισοδύναμο του Ερυθρού Σταυρού.

Επίσης, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα εναντίον αυτοκινήτου στην Τζουνιέχ, βόρεια της Βηρυτού, ανακοινώθηκε σήμερα από το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Πρόκειται για την πρώτη επίθεση από ισραηλινές δυνάμεις στην περιοχή αυτή.

«Πλήγμα του ισραηλινού εχθρού σε όχημα στην Τζουνιέχ στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους», ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας.

Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΙ διευκρίνισε ότι το πλήγμα πραγματοποιήθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα με το βόρειο Λίβανο.

Breaking | Two civilians have been reported killed due to the Israeli airstrike that targeted a vehicle in Jounieh city, north of the Lebanese capital, Beirut. pic.twitter.com/BwhusalxlJ — Quds News Network (@QudsNen) October 19, 2024

Την ίδια ώρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ διεμήνυσε ότι «ο θάνατος του Γιαχία Σινουάρ δε θα σταματήσει τον "Άξονα της Αντίστασης"» και ότι «η Χαμάς θα συνεχίσει να υπάρχει».

Χθες η Χεζμπολάχ εξέφρασε τα συλλυπητήριά της στην παλαιστινιακή Χαμάς για τον θάνατο του ηγέτη της, του Γιαχία Σινουάρ, τονίζοντας ότι «βρίσκεται στο πλευρό του παλαιστινιακού λαού».

Στην ανακοίνωσή της η λιβανέζικη, φιλοϊρανική οργάνωση, ο ηγέτης της οποίας Χασάν Νασράλα σκοτώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου από το Ισραήλ, χαιρέτισε τον Σινουάρ λέγοντας ότι «πολέμησε το αμερικανικό σχέδιο και τον σιωνιστή κατακτητή και έχυσε το αίμα του μέχρι που έγινε μάρτυρας».

Τουλάχιστον 1.418 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο αφότου άρχισαν οι ισραηλινοί μαζικοί βομβαρδισμοί εναντίον της Χεζμπολάχ την 23η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα.



Ο ΟΗΕ καταμετρά περίπου 700.000 εκτοπισμένους.

Πάνω από 400 νεκροί σε δύο εβδομάδες στη βόρεια Γάζα

Η Πολιτική Άμυνα στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε πως περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από την επανέναρξη των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στο βόρειο τμήμα του θύλακα, την 6η Οκτωβρίου, εναντίον μαχητών της Χαμάς, που, όπως είπε, ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους.

«Βρήκαμε περισσότερους από 400 νεκρούς σε διαφορετικούς τομείς που στοχοθετήθηκαν στο κυβερνείο της Βόρειας Γάζας, το οποίο συμπεριλαμβάνει την πόλη Τζαμπαλίγια και τον καταυλισμό προσφύγων της, τις πόλεις Μπέιτ Λαχία και Μπέιτ Χανούν, από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμνούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος Τύπου της υπηρεσίας.

Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς ανακοίνωσε, παράλληλα, νέο απολογισμό 42.519 νεκρών στο παλαιστινιακό θύλακα από την έναρξη του πολέμου με το Ισραήλ πριν από έναν χρόνο.

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται ο απολογισμός των 33 νεκρών, κατά τη διάρκεια νυχτερινού βομβαρδισμού εναντίον του καταυλισμού προσφύγων στην Τζαμπαλίγια.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι 99.637 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί στη Λωρίδα της Γάζας από την αρχή του πολέμου, την 7η Οκτωβρίου 2023.

«Υπάρχουν δεκάδες πτώματα στους δρόμους της Τζαμπαλίγια, άνθρωποι που έχουν σκοτωθεί από τους ανελέητους βομβαρδισμούς», υπογράμμισε ο Μπασάλ.

Στον απολογισμό περιλαμβάνονται παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι, πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι «πολλές δεκάδες τρομοκράτες» σκοτώθηκαν από την έναρξη της επιχείρησης, η οποία θα οδηγήσει σε νέα ανθρωπιστική κρίση στον θύλακα που έχει καταστραφεί από έναν χρόνο πολέμου, σύμφωνα με ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινό πλήγμα εναντίον κατοικίας στο προσφυγικό καταυλισμό Αλ Μαγάζι στο κέντρο της Γάζας, μετέδωσε σήμερα το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA, προσθέτοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αγνοούμενοι κάτω από τα συντρίμμια.

Εξάλλου οι υγειονομικές αρχές της Γάζας κατηγόρησαν σήμερα τον ισραηλινό στρατό ότι περικύκλωσε και βομβάρδισε το ινδονησιακό νοσοκομείο στην Μπέιτ Λαχία, στο βόρειο τμήμα του θύλακα, τραυματίζοντας περισσότερους από 40 ανθρώπους.

«Τα ισραηλινά άρματα μάχης περικύκλωσαν πλήρως το νοσοκομείο, έκοψαν την ηλεκτροδότηση και άνοιξαν πυρ με οβίδες με στόχο τον δεύτερο και τον τρίτο όροφο», δήλωσε ο διευθυντής του ιδρύματος Μαρουάν Σουλτάν.

«Αυτό δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για το ιατρικό προσωπικό και τους ασθενείς», υπογράμμισε.

Ο θάνατος του Γιαχία Σινουάρ από σφαίρα στο κεφάλι

Στο μεταξύ όπως ανέφεραν οι New York Times, ο αρχηγός της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, ο θάνατος του οποίου στη λωρίδα της Γάζας ανακοινώθηκε προχθές, Πέμπτη, από το Ισραήλ, σκοτώθηκε από σφαίρα που τον τραυμάτισε στο κεφάλι, σύμφωνα με τον ιατροδικάστή που ήταν επικεφαλής της νεκροψίας στο Ισραήλ.

Όμως παραμένουν πολλά σκοτεινά σημεία, σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα, κυρίως όσον αφορά την ακριβή στιγμή του θανάσιμου πυροβολισμού, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε και το ποιός πυροβόλησε.

Ο αρχηγός της ένοπλης ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης είχε τραυματισθεί αρχικά στον πήχη του δεξιού χεριού στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών με ισραηλινούς στρατιώτες, ανέφερε στους New York Times ο διευθυντής του ισραηλινού ινστιτούτου ιατροδικαστικής Τσεν Κούγκελ, ο οποίος επέβλεψε τη νεκροψία και γνωστοποίησε τα συμπεράσματά του στην εφημερίδα.

Τραυματισμένος, ο Σινουάρ σκοτώθηκε στη συνέχεια από μια σφαίρα στο κεφάλι, σύμφωνα με τον δρα Κούγκελ.

Μετά τον τραυματισμό του, ο αρχηγός της Χαμάς τύλιξε ένα ηλεκτρικό καλώδιο γύρω από το μπράτσο του, «όμως αυτό έτσι κι αλλιώς δεν θα ήταν αρκετό (...) Δεν ήταν αρκετά σταθερό και ο πήχης του είχε διαλυθεί», δήλωσε ο ιατροδικαστής στους NYT.

Raw footage of Yahya Sinwar’s last moments: pic.twitter.com/GJGDlu7bie — LTC Nadav Shoshani (@LTC_Shoshani) October 17, 2024

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Πέμπτη το θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος είχε σκοτωθεί την προηγουμένη, την Τετάρτη, σε επιχείρηση των ισραηλινών στρατιωτών στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ισραηλινού στρατού Ντάνιελ Χαγκάρι, γνωρίζουμε ότι οι ισραηλινές δυνάμεις επιχειρούσαν «αυτές τις τελευταίες εβδομάδες» μέσα στη συνοικία Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, έπειτα από πληροφορίες για πιθανή παρουσία εκεί υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς.

«Ο Γιαχία Σινουάρ κρυβόταν μέσα σε χώρους τους οποίους είχαμε ήδη επιθεωρήσει», όμως «δεν γνωρίζαμε πως ήταν εκεί», σύμφωνα με τον υποναύαρχο Χαγκάρι.

Στρατιωτικοί είχαν εντοπίσει την Τετάρτη «τρεις τρομοκράτες, οι οποίοι μετακινούνταν από σπίτι σε σπίτι» και είχαν σημειωθεί τότε ανταλλαγές πυρών.

«Ο Σινουάρ όρμησε τότε μόνος μέσα σ' ένα κτίριο» και «τραυματίσθηκε στο ένα χέρι από τα πυρά», σύμφωνα με τον Χαγκάρι.

Ο ισραηλινός στρατιωτικός διευκρίνισε ότι ο αρχηγός της Χαμάς είχε επάνω του ένα πιστόλι και 40.000 σεκέλ (περίπου 10.000 δολάρια).

Ο ηγέτης της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ ήταν το κύριο εμπόδιο για την εξασφάλιση κατάπαυσης του πυρός στη σύγκρουση στη Γάζα και η δολοφονία του από τις ισραηλινές δυνάμεις συνιστά «σημείο καμπής», που θα μπορούσε να επιταχύνει τις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν πιστεύει ότι ανοίγεται μια μοναδική ευκαιρία για να επέλθει κατάπαυση του πυρός και το κρίσιμο τέλος του πολέ

Μετά τον θάνατο του ηγέτη της, η Χαμάς απορρίπτει απελευθέρωση ομήρων χωρίς κατάπαυση πυρός

Η Χαμάς κατέστησε σαφές πως οι όμηροι που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας δεν πρόκειται να αφεθούν ελεύθεροι όσο το Ισραήλ δεν βάζει τέλος στην επίθεσή του, παρά τον θάνατο του ηγέτη της Γιαχία Σινουάρ, που χαρακτηρίζεται βαρύ χτύπημα για το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Σε πόλεμο σε δυο μέτωπα, το Ισραήλ ανακοίνωσε προχθές Πέμπτη τον θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, που σκοτώθηκε την προηγουμένη σε επιχείρηση σε νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ συνεχίζει στον Λίβανο την επίθεσή του εναντίον της Χεζμπολάχ, συμμάχου της Χαμάς — και τα δυο κινήματα χαρακτηρίζονται υποστηριζόμενα από το Ιράν.

Η Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, που θεωρείται εξασθενημένη έπειτα από έναν χρόνο και πλέον πολέμου, επιβεβαίωσε τον θάνατο του ηγέτη της, που το Ισραήλ θεωρεί πως ήταν ο αρχιτέκτονας της άνευ προηγουμένου επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον νότιων τομέων της επικράτειάς του.

Η Χαμάς διαβεβαίωσε πως ο θάνατός του θα «ενισχύσει» το κίνημα, ενώ επέμεινε πως οι όμηροι που κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακο δεν πρόκειται να απελευθερωθούν προτού «σταματήσει η επίθεση εναντίον της Λωρίδας της Γάζας».

Ο στρατιωτικός βραχίονάς της τόνισε πως η μάχη θα συνεχιστεί «ως την απελευθέρωση της Παλαιστίνης», ενώ η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) απηύθυνε έκκληση για «ενότητα» των παλαιστινιακών παρατάξεων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως ο θάνατος του Γιαχία Σινουάρ σηματοδοτεί την «αρχή του τέλους» του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ δυτικοί ηγέτες πρόβαλαν την ελπίδα τους πως θα ανοίξει τον δρόμο για να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είδε ευκαιρία να ανοίξει «δρόμος προς την ειρήνη» στην Εγγύς Ανατολή και «καλύτερο μέλλον στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς».

Ο Γιαχία Σινουάρ, 61 ετών, ήταν επικεφαλής από το 2017 της Χαμάς στη Γάζα, προτού ονομαστεί στις αρχές Αυγούστου πολιτικός ηγέτης του κινήματος, μετά τον θάνατο του Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος σκοτώθηκε στην Τεχεράνη την 31η Ιουλίου, σε επίθεση αποδοθείσα στο Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Times of Israel, ΑΠΕ