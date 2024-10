Αγωγή κατά Ελον Μασκ: Εικόνες «Blade Runner» στην παρουσίαση του ρομποταξί

Η εταιρεία παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών του Χόλιγουντ Alcon Entertainment μηνύει τον Έλον Μασκ, λέγοντας ότι η Tesla χρησιμοποίησε εικόνες εμπνευσμένες από την ταινία Blade Runner 2049 του 2017 σε μια πρόσφατη εκδήλωση, ακόμη και μετά από άρνηση άδειας.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η εταιρεία παραγωγής, η οποία έχει επίσης χρηματοδοτήσει και παράγει ταινίες όπως η The Blind Side, κατέθεσε μήνυση κατηγορώντας τον Μασκ για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, λέγοντας ότι αρνήθηκε συγκεκριμένα να δώσει άδεια για τη χρήση των εικόνων.

Η παρουσίαση περιελάμβανε μια διαφάνεια (φωτογραφία) με μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη και ήταν παρόμοια με ένα πλάνο από την ταινία.

Elon Musk takes the first ride in the @Tesla Robotaxi that's called the Cybercab pic.twitter.com/YtWhsW78bJ

Η Alcon ισχυρίζεται επίσης ότι η Tesla δεν απευθύνθηκε για άδεια μέχρι την ημέρα της εκδήλωσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 10 Οκτωβρίου. Ο Μασκ, η Tesla και η Warner Brothers Discovery Inc. που φιλοξένησε την εκδήλωση σε χώρο στούντιο, αναφέρονται ως εναγόμενοι.

The Robo Taxi without any steering wheel. Yes, I am telling it all right and this can only happen at Elon Musk 's "We Robot" party!!!@elonmusk pic.twitter.com/c8ipJpuNYR