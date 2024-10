Ifo: Τσίμπησε το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία

Βελτιώθηκε το επιχειρηματικό κλίμα στη Γερμανία, σύμφωνα με μέτρηση του ινστιτούτου Ifo, καθώς η οικονομία ταλαιπωρείται στα πρόθυρα της ύφεσης.

Μετά από τέσσερις διαδοχικές μειώσεις, ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος ifo αυξήθηκε τον Οκτώβριο στις 86,5 μονάδες, από 85,4 μονάδες τον Σεπτέμβριο. Οι προσδοκίες ήταν καλύτερες αλλά κυριαρχεί ο σκεπτικισμός.

Παρόλο που το κλίμα στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης παραμένει υποτονικό, υπάρχουν τουλάχιστον κάποια σημάδια σταθεροποίησης.

Οι προσδοκίες αυξήθηκαν ελαφρώς. Το κλίμα βελτιώθηκε ιδιαίτερα στους τομείς της εφοδιαστικής, του τουρισμού και της πληροφορικής.

Έρευνες της S&P Global την Πέμπτη έδειξαν ότι η οικονομία στον ιδιωτικό τομέα συρρικνώνεται με βραδύτερο ρυθμό, με την ισχυρότερη ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών να αντισταθμίζει την παρατεταμένη εξασθένιση στη μεταποίηση.

🇩🇪 ifo Business Climate Index has improved – The ifo Business Climate Index rose in October to 86.5 points, up from 85.4 points in September. The German economy stopped the decline for the time being.#ifosurvey@KlausWohlrabe@FuestClemens pic.twitter.com/2ENVkMjPOz