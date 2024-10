Προειδοποίηση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την «Oργισμένη Παρασκευή της Γάζας»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε προειδοποίηση για τις διαδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή στις πρεσβείες του Ισραήλ και των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο.

«Αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλούν σε διαδηλώσεις», ανέφερε το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ειδοποίηση προς τους ταξιδιώτες, που δημοσιεύτηκε στο X το βράδυ της Πέμπτης. «Οι πολίτες των ΗΠΑ θα πρέπει να αποφεύγουν τις διαδηλώσεις και να είναι προσεκτικοί».

Η Χαμάς ενθαρρύνει τις διαδηλώσεις της «Oργισμένης Παρασκευής για τη Γάζα», σύμφωνα με το Παλαιστινιακό Κέντρο Πληροφοριών, «ιστότοπο που παρέχει ειδησεογραφική κάλυψη για παλαιστινιακά γεγονότα».

Worldwide Caution: Social media posts on various platforms are calling for demonstrations at U.S. and Israeli facilities on Friday, October 25, 2024. U.S. citizens should avoid demonstrations and exercise caution. https://t.co/e59mHsevCx pic.twitter.com/ixeT8ZpUpV