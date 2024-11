Φονικές πλημμύρες-Ισπανία: «Μπιτόνι με πετρέλαιο» η Μεσόγειος

Οι αιφνίδιες πλημμύρες που κατέστρεψαν τη νότια και ανατολική Ισπανία υπογράμμισαν τη θανατηφόρα απειλή από την άνοδο της θερμοκρασίας που μετατρέπει τη Μεσόγειο Θάλασσα σε «μπιτόνι με πετρέλαιο», λένε οι ειδικοί.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, οι καταρρακτώδεις βροχές με επίκεντρο την περιοχή της Βαλένθια σκότωσαν τουλάχιστον 158 ανθρώπους αυτή την εβδομάδα σε μια από τις χειρότερες φυσικές καταστροφές στη σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας, αφήνοντας τα σωστικά συνεργεία να αναζητούν τους αγνοούμενους σε συγκλονισμένες πόλεις γεμάτες ερείπια και αναποδογυρισμένα αυτοκίνητα.

Οι ασυνήθιστες βροχοπτώσεις οφείλονται εν μέρει στις υψηλότερες θερμοκρασίες στη Μεσόγειο, μια σε μεγάλο βαθμό κλειστή θάλασσα της οποίας η θερμότητα αποτελεί αποθήκη ενέργειας που μπορεί να απελευθερωθεί μόνο μέσω της εξάτμισης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έντονες καταιγίδες.

Ο Francisco Martín León, μετεωρολόγος στο παγκόσμιο μετεωρολογικό δίκτυο Meteored, δήλωσε ότι η Μεσόγειος λειτουργεί ως «μπιτόνι με πετρέλαιο» τροφοδοτώντας τους υδρατμούς - το καύσιμο για τις βροχοπτώσεις - στην ατμόσφαιρα. Οι επιστήμονες λένε ότι η διαδικασία αυτή έχει επιδεινωθεί από την κλιματική αλλαγή.

🚨 BREAKING: At least 39 people arrested for looting shopping centers in areas hit by the severe DANA floods in Spain.#DANA #SpainFloods #Valencia pic.twitter.com/yQaxjqO8M7