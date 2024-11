Ομπάμα για Αντετοκούνμπο: Ο Τραμπ δεν κατανοεί πως κάποιος μπορεί να είναι μαύρος και Ελληνας

Το γάντι σήκωσε ο Μπάρακ Ομπάμα μετά το αιχμηρό σχόλιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που προκάλεσε σάλο.

Ο Τραμπ μιλώντας στο Μιλγουόκι αναρωτήθηκε: «Ποιος είναι πιο Έλληνας; Ο Έλληνας ή εγώ; Θα έλεγα ότι είμαστε το ίδιο, σωστά»;

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο επέλεξε να μην απαντήσει αλλά ο Ομπάμα επιτέθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ.

«Προφανώς δεν μπορεί να κατανοήσει πως ένας σούπερ σταρ του NBA, μπορεί να είναι μαύρος και Έλληνας», επεσήμανε ο πρώην πλανητάρχης.

Obama on Trump: Who cannot understand how an NBA superstar can be both Greek and Black… Who spreads ridiculous fantasies that Haitians are eating people’s pets. Who just this past week arranged for one of his supporters to tell jokes about Black people eating watermelon and… pic.twitter.com/8hs8buZc5d