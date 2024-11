Τραμπ για Αντετοκούνμπο: Ποιος είναι πιο Ελληνας; Αυτός ή εγώ;

«Η ομάδα σας είναι πολύ καλή. Θα έλεγα ότι ο Έλληνας είναι ένας πολύ καλός παίκτης. Και πείτε μου, ποιος είναι περισσότερο Έλληνας μέσα του, ο Έλληνας ή εγώ; Νομίζω ότι είμαστε περίπου το ίδιο. Είναι ένας σπουδαίος παίκτης. Ίσως ο καλύτερος παίκτης στο ΝΒΑ για την ακρίβεια. Ίσως ο καλύτερος παίκτης. Υποτίθεται ότι είναι και πολύ καλός άνθρωπος», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε προεκλογική συγκέντρωση στο Μιλγουόκι, λίγα 24ωρα πριν τις προεδρικές εκλογές της Τρίτης.

"Your team is very good. I would say the Greek is a seriously good player. And tell me, who has more Greek in them, the Greek or me? I think we have about the same. He is a great player. Maybe the best player in the NBA actually. He maybe the best player. He’s supposed to be a… pic.twitter.com/GTqi5Z62hN