Μαζική επίθεση από ουκρανικά drones κατά της Μόσχας

Η Ουκρανία επιτέθηκε στη Μόσχα σήμερα με τουλάχιστον 32 drones, η μεγαλύτερη τέτοια επίθεση στη ρωσική πρωτεύουσα από την έναρξη του πολέμου το 2022, κίνηση που οδήγησε σε εκτροπή πτήσεων από τρία από τα μεγάλα αεροδρόμια της πόλης.

Η ρωσική αεράμυνα κατέρριψε 32 drones που πετούσαν προς τη Μόσχα πάνω από τις περιοχές Ramenskoye και Kolomensky της περιοχής της Μόσχας, καθώς και στην πόλη Domodedovo, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της πόλης, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Sergei Sobyanin.

«32 drones που πετούσαν προς τη Μόσχα καταστράφηκαν», είπε ο Σομπιάνιν. Δεν ανέφερε σημαντικές ζημιές, αν και η ομοσπονδιακή υπηρεσία αεροπορικών μεταφορών της Ρωσίας είπε ότι τα αεροδρόμια Domodedovo, Sheremetyevo και Zhukovo είχαν εκτρέψει τις πτήσεις.

Ένα άτομο τραυματίστηκε.

Έκτοτε, τα αεροδρόμια ξεκίνησαν εκ νέου τις δραστηριότητές τους, δήλωσε η αρμόδια ρωσική υπηρεσία.

Ukraine carried out the largest kamikaze UAV strike on Russia’s Moscow today.



Russia claims it shot down at least 32 x kamikaze UAVs. pic.twitter.com/A5w6LZMdgE