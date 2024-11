Κλέβουν βούτυρο, ιλιγγιώδης πληθωρισμός στη Ρωσία

Οι κλοπές συσκευασιών βουτύρου έχουν αναδείξει τις επιπτώσεις του ιλιγγιώδους πληθωρισμού στην πολεμική οικονομία της Ρωσίας.

Οπως μεταδίδουν οι Financial Times, η σπατάλη του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σε όπλα και πυρομαχικά έχει βοηθήσει τη Μόσχα να διατηρήσει το πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, αλλά αυτό επιβαρύνει όλο και περισσότερο στην εκτίναξη των τιμών των καθημερινών ειδών πρώτης ανάγκης.

Οι κάμερες ασφαλείας στο Ekaterinburg, την πρωτεύουσα της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, κατέγραψαν πρόσφατα δύο μασκοφόρους να μπαίνουν κρυφά σε ένα κατάστημα γαλακτοκομικών προϊόντων. Καθώς ο ένας έκανε επιδρομή στην ταμειακή μηχανή, ο άλλος το έσκασε με 20 κιλά βούτυρο.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να φθάσει έως και το 8,5% φέτος, διπλάσιο του στόχου της. Τα καταναλωτικά αγαθά γίνονται ακριβότερα με ταχύτερους ρυθμούς: οι τιμές του βουτύρου αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση, γεγονός που ώθησε ορισμένα καταστήματα να το πωλούν σε πλαστικά κουτιά με μαγνητικές κλειδαριές.

Another daring robbery has been committed in Russia❗In Yekaterinburg, robbers stole all the butter from a store❗🤣



Butter prices in the Russian Federation have increased by more than 20% since the beginning of the year 🎉 pic.twitter.com/pbzXShgGnC