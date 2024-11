«Αντε γ@@@ Ελον Μασκ» λέει η πρώτη κυρία της Βραζιλίας!

«Αντε γ@@@, Έλον Μασκ», είπε η πρώτη κυρία της Βραζιλίας, καθώς ο σύζυγός της ετοιμάζεται να φιλοξενήσει Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ομάδας των 20.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Ροζαντζέλα ντα Σίλβα, σύζυγος του προέδρου Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, έβαλε στο στόχαστρό της τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της πλατφόρμας X σε εκδήλωση του Σαββάτου στο Ρίο ντε Τζανέιρο, ενώ μιλούσε για την ανάγκη ρύθμισης των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης και καταπολέμησης των ψευδών ειδήσεων.

Η διαμάχη έχει ξεκινήσει μεταξύ του στρατοπέδου του Λούλα και του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο από την εποχή ακόμη και πριν το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας μπλοκάρει την πρόσβαση στο X νωρίτερα φέτος. Η Τζάνια, όπως είναι γνωστή η πρώτη κυρία, απείλησε πέρυσι να μηνύσει την εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης μετά από ένα προφανές χάκινγκ του λογαριασμού της, κατηγορώντας τον Μασκ ότι δεν ανταποκρίθηκε επαρκώς.

Fuck you, Elon Musk,”



