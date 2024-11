O Mατ Γκάετς αποσύρεται από την κούρσα για το υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο εκλεκτός του Ντόναλντ Τραμπ για το υπουργείο Δικαιοσύνης, Ματ Γκάετς, ανακοίνωσε ότι απέσυρε το όνομά του από τη λίστα των υποψηφίων.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Γκάετς ανέφερε ότι υποψηφιότητά του έχει μετατραπεί σε πρόβλημα για την επερχόμενη κυβέρνηση.

«Δεν έχουμε χρόνο να σπαταλήσουμε σε μια ανώφελη παρατεταμένη σύγκρουση στην Ουάσιγκτον, οπότε θα αποσύρω το όνομά μου από τους υποψήφιους για το υπουργείο Δικαιοσύνης» έγραψε ο Γκάετς.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης του Τραμπ πρέπει να έχει συγκροτηθεί και να είναι έτοιμο από την πρώτη μέρα. Παραμένω απολύτως προσηλωμένος στο να δω τον Ντόναλντ Τραμπ να γίνεται ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στην ιστορία. Θα είναι για πάντα τιμή μου που ο πρόεδρος Τραμπ με επέλεξε για να ηγηθώ του υπουργείο Δικαιοσύνης και είμαι βέβαιος ότι θα σώσει την Αμερική» πρόσθεσε.

I had excellent meetings with Senators yesterday. I appreciate their thoughtful feedback - and the incredible support of so many. While the momentum was strong, it is clear that my confirmation was unfairly becoming a distraction to the critical work of the Trump/Vance…