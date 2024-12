Γεωργία: Η αστυνομία ξυλοκόπησε και συνέλαβε ηγέτη κόμματος της αντιπολίτευσης

Η γεωργιανή αστυνομία ξυλοκόπησε και συνέλαβε σήμερα έναν ηγέτη κόμματος της αντιπολίτευσης σε έφοδο της στα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην πρωτεύουσα Τιφλίδα, εν μέσω κύματος διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης και απειλών καταστολής από τον πρωθυπουργό της χώρας.

Ο αρχηγός του κόμματος Συνασπισμός για την Αλλαγή, Νίκα Γκβαραμία, δέχτηκε βάναυση επίθεση και στη συνέχεια σύρθηκε από κουκουλοφόρους αστυνομικούς, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε ζωντανά το ανεξάρτητο τηλεοπτικό κανάλι Pirveli.

Το κόμμα, ένα από τα τέσσερα κύρια κόμματα της αντιπολίτευσης, ανακοίνωσε ότι ο αρχηγός ξυλοκοπήθηκε σε βαθμό που έχασε τις αισθήσεις του.

Το κόμμα Συνασπισμός για την Αλλαγή ανήρτησε βίντεο στο X που δείχνει τον Νίκα Γκβαραμία να μην κινείται και να μεταφέρεται από τα χέρια και τα πόδια του από άνδρες σε έναν δρόμο. Tο κόμμα ανέφερε ότι ο Γκβαραμία "πετάχτηκε μέσα σε ένα αστυνομικό όχημα καθώς δέχθηκε σωματική επίθεση και έχασε τις αισθήσεις του".

Η χώρα του Νοτίου Καυκάσου έχει βυθιστεί σε πολιτική κρίση καθώς οι Γεωργιανοί πραγματοποιούν μεγάλες διαδηλώσεις στους δρόμους, που υποστηρίζονται από κόμματα της αντιπολίτευσης, ενάντια στην απόφαση της κυβέρνησης να αναστείλει τις συνομιλίες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Nika Gvaramia, leader of Ahali opposition party is seen being violently detained by masked Police as he was trying to inquire reasons for raiding the Droa party pic.twitter.com/rkYfY8A0vw