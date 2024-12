Ισχυρός σεισμός 7 Ρίχτερ κοντά στις ακτές της Καλιφόρνιας

Σεισμός μεγέθους 7 ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στις ακτές της βόρειας Καλιφόρνιας, ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS).

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 10:44 π.μ. δυτικά του Φερντέιλ, μιας μικρής πόλης στην κομητεία Χάμπολντ κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, ήρθη η προειδοποίηση για τσουνάμι. Σημειώνεται ότι νωρίτερα, αμέσως μετά τον σεισμό το Εθνικό Κέντρο Τσουνάμι των ΗΠΑ εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι. Η προειδοποίηση για τσουνάμι αφορούσε 4,7 εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν κατά μήκος των ακτών της Καλιφόρνιας.

Στην περιοχή της Σάντα Κρουζ, τα τηλέφωνα χτυπούσαν με προειδοποίηση για τσουνάμι από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία που έλεγε: «Μια σειρά από ισχυρά κύματα και ισχυρά ρεύματα μπορεί να επηρεάσουν τις ακτές κοντά σας. Κινδυνεύετε. Απομακρυνθείτε από τα παράκτια ύδατα. Πηγαίνετε σε ψηλό έδαφος ή στην ενδοχώρα τώρα. Μείνετε μακριά από τις ακτές μέχρι οι τοπικοί αξιωματούχοι να σας πουν ότι είναι ασφαλές να επιστρέψετε».

Tsunami Warning 1 for areas of OR & N. CA: See https://t.co/npoUHxX900 for alert areas. M7.3 045mi SW Eureka, California 1044PST Dec 5 pic.twitter.com/NFCbU5EaKa