Επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο στην Κροατία

Κορίτσι μόλις επτά ετών σκοτώθηκε σε επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο του Ζάγκρεμπ.

Οπως μεταδίδει το Reuters, τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι επτά ακόμη μαθητές και ένας δάσκαλος τραυματίστηκαν και ότι ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δράστης είναι 19 ετών. Η επίθεση έλαβε χώρα λίγο πριν από τις 10 το πρωί στη συνοικία Precko της πρωτεύουσας Ζάγκρεμπ.

Τραυματιοφορείς και ασθενοφόρο έσπευσαν στο δημοτικό σχολείο, καθώς οι αρχές ειδοποιήθηκαν για την επίθεση.

Βίντεο που δημοσιεύθηκε από τα κροατικά μέσα ενημέρωσης έδειχνε παιδιά να τρέχουν μακριά από το σχολικό κτίριο.

Οι πληροφορίες των κροατικών μέσων ενημέρωσης περιέγραψαν το σχολείο ως «υπό πολιορκία» με τους μαθητές και το προσωπικό να έχουν μείνει «σε κατάσταση σοκ».

🚨 BREAKING NEWS:



Horrific knife attack at a primary school in Zagreb, Croatia!



1 DEATH CONFIRMED

7-year-old girl tragically killed, 6 others wounded

Multiple pupils and a teacher injured



Several victims have been hospitalized.



Prime Minister Andrej Plenkovic reacts:

“We… pic.twitter.com/gE7AAgujxh