Ντιλ Netflix με τη Fifa για τη μετάδοση του Μουντιάλ Γυναικών

To Netflix υπέγραψε συμφωνία με τη Fifa για τη μετάδοση του Παγκόσμιου Κυπέλλου Γυναικών το 2027 και το 2031.

Όπως μεταδίδουν οι Financial Times, η συμφωνία δίνει στο Netflix αποκλειστικά δικαιώματα για τη μετάδοση των αγώνων στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για την πρώτη αθλητική διοργάνωση που θα μεταδοθεί αποκλειστικά μέσω του Netflix.

H πλατφόρμα έχει επίσης συμφωνήσει να δημιουργήσει ντοκιμαντέρ σχετικά με τη διοργάνωση.

Σημειώνεται ότι πρόσφατα το Netflix κυκλοφόρησε τη σειρά ντοκιμαντέρ για τη F1 με τίτλο Drive to Survive.

Η μετοχή του Netflix καταγράφει κέρδη 1,6% στα 919 δολάρια.







The streaming company has recently been credited with expanding the audience for Formula One after releasing the documentary Drive to Survive.