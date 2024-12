Aυτοκίνητο έπεσε σε χριστουγεννιάτικη αγορά στη Γερμανία

Αυτοκίνητο έπεσε σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Μαγδεμβούργο της Γερμανίας, σύμφωνα με το Sky News.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν τουλάχιστον 11 νεκροί και δεκάδες τραυματίες.

Από "60 έως και 80 άνθρωποι" τραυματίστηκαν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος των τοπικών υπηρεσιών πρώτων βοηθειών.

Σύμφωνα με αυτές τις υπηρεσίες, αρκετοί από τους τραυματίες είναι σε "σοβαρή κατάσταση" μετά την ενέργεια αυτή στην οποία εμπλέκεται "ένα αυτοκίνητο".

To τοπικό κανάλι MDR μετέδωσε ότι ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης Ματίας Σούπε είπε ότι ήταν τρομοκρατική επίθεση.

Ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη από την αστυνομία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται «εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση» και η αγορά έκλεισε, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το τηλεοπτικό δίκτυο NTV έδειξε πολλά ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα να βρίσκονται στο σημείο, τραυματίες να μεταφέρονται κατεπειγόντως στα νοσοκομεία και διασώστες να εγκαθιστούν εξοπλισμό για να προσφέρουν πρώτες βοήθειες στα θύματα.

«Οι αναφορές από το Μαγδεμβούργο υποδηλώνουν κάτι κακό. Οι σκέψεις μου είναι με τα θύματα και τις οικογένειές τους», έγραψε ο Όλαφ Σολτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Το Μαγδεμβούργο έχει πληθυσμό 240.000 κατοίκους και είναι πρωτεύουσα της Σαξωνίας-Ανχάλτης.

