Συρία: Ξεσηκώνονται οι χριστιανοί μετά τον εμπρησμό χριστουγεννιάτικου δέντρου

Διαδηλωτές βγαίνουν στον δρόμο στη Συρία μετά το κάψιμο χριστουγεννιάτικου δέντρου, ζητώντας μέτρα από τις νέες ισλαμικές αρχές για την προστασία των μειονοτήτων.

Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει δέντρο να καίγεται στην κεντρική πλατεία της Σουκαϊλαμίγια, χριστιανικής πόλης στην κεντρική Συρία, με μασκοφόρους τριγύρω.

Η Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), η ισλαμιστική φατρία που ηγήθηκε της εξέγερσης που ανέτρεψε τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ, δήλωσε ότι συνελήφθησαν ξένοι μαχητές για το περιστατικό.

Οι εκπρόσωποι της HTS υποσχέθηκαν να προστατεύσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων στη Συρία.

Χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους σε όλη τη χώρα - στη Δαμασκό και στη Σουκαϊλαμίγια στην επαρχία Χάμα - χτες και σήμερα.

Δύο μαχητές με κρυμμένα χαρακτηριστικά εμφανίστηκαν σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να βάζουν φωτιά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, παραμονή Χριστουγέννων.

