Επίθεση χάκερ στη Japan Airlines

Η Japan Airlines ανακοίνωσε πως αποκαταστάθηκε η ομαλή λειτουργία των συστημάτων της και ξανάρχισαν οι πωλήσεις εισιτηρίων για πτήσεις που εκτελούνται αυθημερόν, μετά την κυβερνοεπίθεση που προκάλεσε προβλήματα, ιδίως στη διαχείριση αποσκευών και στις πωλήσεις, καθυστερώντας κάποιες πτήσεις εσωτερικού και διεθνή δρομολόγια.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η επίθεση άρχισε στις 07:24 (τοπική ώρα· 00:24 ώρα Ελλάδας) κι έπληξε εσωτερικά και εξωτερικά συστήματα πληροφορικής. Το προσωπικό της χρειάστηκε να απενεργοποιήσει router που προκαλούσε προβλήματα στο δίκτυό της, ενώ αναγκάστηκε επίσης να αναστείλει προσωρινά τις πωλήσεις εισιτηρίων για σημερινές πτήσεις της.

Δεν διέρρευσαν στοιχεία κανενός πελάτη της και δεν διαπιστώθηκε μόλυνση των συστημάτων της από ιούς, καθησύχασε πάντως η JAL.

