Μαυροβούνιο: Δώδεκα νεκροί από πυρά ενόπλου σε εστιατόριο

Σαρανταπεντάχρονος υπό την επήρεια αλκοόλ πυροβόλησε και σκότωσε συνολικά δώδεκα ανθρώπους, ανάμεσά τους δυο παιδιά, και τραυμάτισε άλλους τέσσερις με αφορμή λογομαχία μέσα σε εστιατόριο χθες Τετάρτη στο νότιο Μαυροβούνιο, προτού αυτοκτονήσει — αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι όταν τον περικύκλωσαν αστυνομικοί.

Η τραγωδία άρχισε να εκτυλίσσεται αργά χθες το απόγευμα, περί τις 18:30 (ώρα Ελλάδας), μέσα σε εστιατόριο στο χωριό Μπάιτσε, κοντά στην πόλη Τσέτινιε. Άνδρας ο οποίος λογόφερε με «πελάτη με τον οποίο είχε περάσει μεγάλο μέρος της ημέρας» και «αφού είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ», επέστρεψε «σπίτι του, πήρε όπλο», ξαναπήγε στο κατάστημα και «σκότωσε τέσσερις ανθρώπους», ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομίας του Μαυροβουνίου Λάζαρ Στσεπάνοβιτς.

Κατόπιν, ο δράστης μετέβη σε ακόμη τρεις τοποθεσίες, όπου σκότωσε άλλους έξι ανθρώπους — ανάμεσά τους μέλος της ίδιας του της οικογένειας, τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου και τα δυο παιδιά του τελευταίου, 10 και 13 ετών.

«Προσπάθησε να σκοτώσει άλλους τέσσερις ανθρώπους, η ζωή των οποίων δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο», συμπλήρωσε ο κ. Στσεπάνοβιτς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Έπειτα από πολύωρο ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας και κινητοποίηση του στρατού, ο ένοπλος εντοπίστηκε και περικυκλώθηκε. Όταν αστυνομικοί τον διέταξαν να «ρίξει κάτω το όπλο, αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι», αφηγήθηκε ο αρχηγός της αστυνομίας Στσεπάνοβιτς. «Προσπαθήσαμε να τον διακομίσουμε σε νοσοκομείο, αλλά υπέκυψε», πρόσθεσε.

Σε διάγγελμά του χθες βράδυ, ο πρωθυπουργός Μίλοκο Σπάιτς ανακοίνωσε πως κηρύσσεται τριήμερο εθνικό πένθος, από σήμερα Πέμπτη ως και μεθαύριο Σάββατο.

Αναφερόμενος σε «καυγά σε εστιατόριο» που «εκτραχύνθηκε» και οδήγησε σε οπλοχρησία, ο κ. Σπάιτς ανήγγειλε επίσης πως θα επιβληθούν νέοι περιορισμοί στην οπλοκατοχή στο κράτος των Βαλκανίων.

«Αυτή η τραγωδία μας κάνει να αναρωτιόμαστε ποιοι μπορούν να φέρουν όπλα στο Μαυροβούνιο», σημείωσε.

«Οι σκέψεις μας βρίσκονται στις οικογένειες που έχασαν μέλη τους και στους κατοίκους της Τσέτινιε. Όλο το Μαυροβούνιο συναισθάνεται και μοιράζεται τον πόνο σας. Προσευχόμαστε για την ταχεία ανάρρωση των τραυματιών», ανέφερε εξάλλου μέσω X ο μαυροβούνιος πρόεδρος Γιάκοβ Μιλάτοβιτς.

