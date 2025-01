Εκλογές στη Βρετανία ζητά ο Ελον Μασκ!

Νέες εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο ζήτησε ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla και στενός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, Έλον Μασκ, σε μία τελευταία ένδειξη του πώς η επερχόμενη κυβέρνηση στις ΗΠΑ θα μπορούσε να αποτελέσει αγκάθι για την κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο Μασκ, ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, έκανε μια σειρά από αναρτήσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στην πλατφόρμα X που του ανήκει, επικρίνοντας τη βρετανική πολιτική.

Αμφισβήτησε το ιστορικό του Στάρμερ ως Διευθυντή Δημόσιας Εισαγγελίας της Βρετανίας πριν από την είσοδό του στην πολιτική, ζήτησε την απελευθέρωση από τη φυλακή του ακροδεξιού Τόμι Ρόμπινσον, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Στίβεν Γιάξλεϊ-Λένον, και δήλωσε ότι «μόνο» το κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ μπορεί να «σώσει» τη Βρετανία.

In the UK, serious crimes such as rape require the Crown Prosecution Service's approval for the police to charge suspects.



Who was the head of the CPS when rape gangs were allowed to exploit young girls without facing justice?



Keir Starmer, 2008 -2013