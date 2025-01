Αναπνευστικός ιός γεμίζει τα νοσοκομεία στην Κίνα

Η Κίνα αντιμετωπίζει επί του παρόντος μια επιδημία του ανθρώπινου μεταπνευμονοϊού (HMPV).

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να δείχνουν συμφορημένα νοσοκομεία και υπερφορτωμένα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης.

Οι ειδικοί σε θέματα υγείας έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τον HMPV, έναν αναπνευστικό ιό ο οποίος πλήττει αρκετές ασιατικές χώρες. Ο ιός προκαλεί συμπτώματα παρόμοια με το κοινό κρυολόγημα, αλλά μπορεί να είναι πιο σοβαρά για ορισμένες ομάδες ανθρώπων. Αναγνωρίστηκε από Ολλανδούς επιστήμονες το 2001.

«Τα πρόσφατα κρούσματα που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν παθογόνα όπως ο ρινοϊός και ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός, με τα κρούσματα σε άτομα κάτω των 14 ετών να παρουσιάζουν αυξητική τάση, ιδίως στις βόρειες επαρχίες», σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Reuters.

#HMPV virus in #China FAQs: Symptoms, treatment and everything else you should know



