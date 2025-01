Ελον Μασκ κατά Φάρατζ: Δεν έχει τα προσόντα για να είναι ηγέτης του κόμματός του

Ο Έλον Μασκ δήλωσε ότι ο Νάιτζελ Φάρατζ «δεν έχει αυτό που χρειάζεται» για να είναι ηγέτης του κόμματος Reform UK, μόλις λίγες εβδομάδες μετά τη «σπουδαία» συνάντηση που είχαν οι δυο τους στις ΗΠΑ.

Οπως θυμίζει το Bloomberg, ο ιδιοκτήτης της Tesla και του X - του ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που ήταν προηγουμένως γνωστός ως Twitter - συναντήθηκε με τον κ. Φάρατζ τον Δεκέμβριο στο θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την οποία ο κ. Φάρατζ χαρακτήρισε «ιστορική».

Εκείνη η συνάντηση έγινε εν μέσω πληροφοριών ότι ο κ. Μασκ εξέταζε το ενδεχόμενο να δωρίσει έως και 100 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στο κόμμα του Φάρατζ.

Αλλά σε μια ανάρτηση στο X την Κυριακή, ο κ. Μασκ είπε: «Το Reform UK χρειάζεται έναν νέο ηγέτη. Ο Φάρατζ δεν έχει αυτό που χρειάζεται».

