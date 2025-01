Ο Ζελένσκι επιδιώκει να ανταλλάξει Βορειοκορεάτες στρατιώτες με Ουκρανούς

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να επιστρέψει αιχμάλωτους στρατιώτες της Βόρειας Κορέας, εάν ο ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν μπορεί να διευκολύνει την ανταλλαγή με Ουκρανούς στρατιώτες που κρατούνται στη Ρωσία, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι αιχμαλώτισε δύο Βορειοκορεάτες που πολεμούσαν για λογαριασμό της Ρωσίας στην περιοχή του Κουρσκ. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αυτό είναι πιθανότατα μόνο η αρχή, καθώς οι ουκρανικές δυνάμεις αναμένεται να συλλάβουν περισσότερους με την πάροδο του χρόνου.

«Η Ουκρανία είναι έτοιμη να παραδώσει τους στρατιώτες του Κιμ Γιονγκ Ουν, αν μπορεί να οργανώσει την ανταλλαγή τους με τους πολεμιστές μας που κρατούνται αιχμάλωτοι στη Ρωσία», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Χ.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC