Πρόεδρος Παναμά: Η διώρυγα είναι και θα συνεχίσει να είναι δική μας

Ο πρόεδρος του Παναμά Χοσέ Ραούλ Μουλίνο δήλωσε στο X τη Δευτέρα ότι η Διώρυγα του Παναμά «είναι και θα συνεχίσει να είναι παναμέζικη», μετά τη δήλωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα το «πάρουν πίσω».

«Ο Παναμάς διαχειρίζεται τη διώρυγα υπεύθυνα για τον κόσμο και το εμπόριο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ» ανέφερε ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο.

Κατά τη σημερινή ορκωμοσία ο Τραμπ δήλωσε ότι η διώρυγα ήταν ένα «ανόητο δώρο που δεν έπρεπε ποτέ να γίνει» στη χώρα της κεντρικής Αμερικής και τόνισε ότι «θα την πάρουμε πίσω», καθώς «τη διαχειρίζεται η Κίνα».

Response from H.E. José Raúl Mulino Quintero, President of the Republic of Panama, regarding the Panama Canal and its sovereignty pic.twitter.com/GJsEkPS0Hh