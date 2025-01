Τι απάντησε ο Ελον Μασκ για τον «ναζιστικό χαιρετισμό»

«Ειλικρινά, χρειάζονται καλύτερα κόλπα. Η επίθεση του τύπου “όλοι είναι Χίτλερ” έχει παλιώσει τόσο πολύ», απάντησε ο Ελον Μασκ στις αντιδράσεις για χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο άφησε πολλούς άναυδους χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Ουάσιγκτον αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας —δυο φορές— χαιρετισμό που πολλοί εξέλαβαν ως «φασιστικό» ή «ναζιστικό», ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν βλέποντας απλώς μια «άγαρμπη χειρονομία».

Frankly, they need better dirty tricks. The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0

Το αφεντικό —μεταξύ άλλων— του X, της SpaceX και της Tesla εκφώνησε ομιλία επί σκηνής στην Capital One Arena, όπου είχαν συγκεντρωθεί οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ για εκδήλωση του νέου προέδρου των ΗΠΑ μερικές ώρες μετά την ορκωμοσία του.

Ευχαρίστησε το πλήθος που έστειλε τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα ξανά στον Λευκό Οίκο, κατόπιν άγγιξε με το δεξιό του χέρι το αριστερό μέρος του στήθους του και ύψωσε το χέρι με την παλάμη ανοικτή κι εκτεταμένη. Επανέλαβε τη χειρονομία στρεφόμενος προς το υπόλοιπο πλήθος, πίσω του.

Elon Musk has gone full mask off Nazi. He is actively promoting Nazism. Tesla is now a hate symbol. pic.twitter.com/gO2VFS0x1B