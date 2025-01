Ο Μασκ τρολάρει την επένδυση $500 δισ. στο A.I. που ανακοίνωσε ο Τραμπ

O δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ δεν φάνηκε να ενθουσιάζεται από την επένδυση των 500 δισ. δολαρίων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης που παρουσίασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η OpenAI, η SoftBank και η Oracle σχεδιάζουν τη δημιουργία κοινοπραξίας με την ονομασία Stargate, η οποία θα επενδύσει $500 δισ. σε βάθος τετραετίας για την κατασκευή data centers στις ΗΠΑ.

Τα στελέχη των εταιρειών αναμένεται να δεσμεύσουν αρχικά 100 δισ. δολάρια και στη συνέχεια έως και 500 δισ. δολάρια στη Stargate μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι πρόκειται «με διαφορά» για το μεγαλύτερο έργο υποδομών τεχνητής νοημοσύνης στην ιστορία των ΗΠΑ.

Αλλά ο Μασκ εμφανίστηκε επιφυλακτικός. «Δεν έχουν τα χρήματα» ανέφερε, σχολιάζοντας ανακοίνωση της OpenAI για την επένδυση.

Σε νέα ανάρτηση στην πλατφόρμα X ο Μασκ πρόσθεσε: «Η SoftBank έχει εξασφαλίσει κεφάλαια πολύ κάτω των $10 δισ. Έχω έγκυρες πληροφορίες για αυτό».

O CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δεν άφησε ασχολίαστη την ανάρτηση του Μασκ, λέγοντάς του ότι στον νέο του ρόλο πρέπει να βάζει «πρώτα την Αμερική» και μετά τις επιχειρήσεις του.

wrong, as you surely know.



want to come visit the first site already under way?



this is great for the country. i realize what is great for the country isn't always what's optimal for your companies, but in your new role i hope you'll mostly put 🇺🇸 first.