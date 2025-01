Τα βρήκαν Ισραήλ-Χαμάς, κανονικά η απελευθέρωση Παλαιστίνιων κρατουμένων

Το Γραφείο Πληροφοριών Παλαιστινίων κρατουμένων ανέφερε ότι η απελευθέρωση των κρατουμένων, η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αλλά στη συνέχεια ανεστάλη από την ισραηλινή κυβέρνηση, θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι δόθηκαν εγγυήσεις την ασφαλή απελευθέρωση των ομήρων στο μέλλον, ανοίγοντας τον δρόμο για την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων.

Νωρίτερα το Ισραήλ έδωσε εντολή σε λεωφορεία που μετέφεραν Παλαιστίνιους κρατούμενους που επρόκειτο να απελευθερωθούν βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα να επιστρέψουν στις φυλακές.

Η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ έλαβε οδηγίες από πολιτικό κλιμάκιο να σταματήσει την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων μετά το χάος που προκλήθηκε από το συγκεντρωμένο πλήθος στη Χαν Γιουνίς κατά την απελευθέρωση των επτά ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου κατήγγειλε τις χαοτικές συνθήκες στην Χαν Γιουνίς, κάνοντας λόγο για «σοκαριστικές σκηνές».

«Βλέπω με φρίκη τις σοκαριστικές σκηνές από την απελευθέρωση των ομήρων μας. Αυτή είναι μια επιπλέον απόδειξη της αδιανότητης σκληρότητας της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς», υπογράμμισε ο Νετανιάχου.

The moment the #Palestinian resistance releases prisoner "Arbel Yehud (wanted desperately by #Israel)" to the Red Cross in Khan Yunis, #Gaza, in front of Yahya Sinwar's house. pic.twitter.com/q7VhXZPt69