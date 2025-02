Ο Μακρόν καλεί τους Ευρωπαίους ηγέτες σε συνάντηση κορυφής

Στο Παρίσι πρόκειται να συναντηθούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες τη Δευτέρα (17/2) για επείγουσες συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία και την ευρύτερη ασφάλεια της ηπείρου, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Πολωνίας, καθώς οι Βρυξέλλες προσπαθούν απεγνωσμένα να πείσουν τον Ντόναλντ Τραμπ να μη βιαστεί να ξεκινήσει ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες στη γαλλική πρωτεύουσα για μια συνάντηση της τελευταίας στιγμής μετά τη Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια, όπως δήλωσε σήμερα Σάββατο ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι. Προέτρεψε τους ηγέτες να χρησιμοποιήσουν την ευκαιρία για να επεξεργαστούν μια ενιαία απάντηση στον Τραμπ.

Οι κορυφαίοι διπλωμάτες της Ευρώπης έχουν χαρακτηρίσει την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου να αποσύρει τη στήριξη προς την Ουκρανία και την Ευρώπη ως «υπαρξιακή» για την ήπειρο.

Αξιωματούχος από το γραφείο του Μακρόν δήλωσε ότι υπάρχουν συνεχείς συζητήσεις σχετικά με μια πιθανή άτυπη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η κορυφαία διπλωμάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλλας, θα συγκεντρώσει επίσης ξεχωριστά τους υπουργούς Εξωτερικών της Ε.Ε. σε άτυπη συνάντηση στο Μόναχο, προκειμένου να κάνουν έναν απολογισμό των γεγονότων των τελευταίων ημερών, ανέφερε ο εκπρόσωπός της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι «βρισκόμαστε σε μια αποφασιστική στιγμή για το μέλλον της Ουκρανίας και της Ευρώπης».

Η Κάλλας συναντήθηκε νωρίτερα με τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Κιθ Κέλογκ, σύμφωνα με πηγή.

Όταν ρωτήθηκε αν η Ευρώπη θα έπρεπε να βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ουκρανία, ο Κέλογκ δήλωσε νωρίτερα το Σάββατο ότι «στη σφαίρα του ρεαλισμού, νομίζω ότι αυτό δεν πρόκειται να συμβεί». Πρόσθεσε ότι θέλει να αποκτήσει μια σαφή αίσθηση της θέσης της Ευρώπης, ώστε να είναι καλά διατυπωμένη στις διαπραγματεύσεις. «Αυτό μπορεί να ενοχλήσει λίγο, αλλά σας λέω κάτι που είναι πραγματικά αρκετά ειλικρινές», είπε.

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας συναντώνται την επόμενη εβδομάδα στη Σαουδική Αραβία για να προετοιμάσουν το έδαφος για μια πιθανή σύνοδο κορυφής των ηγετών μόλις στο τέλος του μήνα για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg. Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι δεν έχουν μέχρι στιγμής ενημερωθεί και ενώ αναμένονται αξιωματούχοι από την Ουκρανία, δεν φαίνεται να είναι και αυτοί πλήρως ενημερωμένοι για τις προετοιμασίες.

The EU High Representative @kajakallas will convene on Sunday an informal gathering of EU FMs present in Munich to take stock of the latest contacts with US and Ukraine officials.



We are in a decisive moment for Ukraine’s and Europe’s future.



Europe stands with Ukraine.