Ανταλλαγή πυρών μεταξύ Ζελένσκι-Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ασχημη τροπή έλαβε η συζήτηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολόντιμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, καθώς ξεκίνησε με θετικές δηλώσεις αλλά κατέληξε σε ανταλλαγή πυρών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τόνισε αρχικά ότι η συμφωνία για τα ορυκτά είναι «μια πολύ δίκαιη συμφωνία». Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές θα την υπογράψουν σήμερα. Θα πάρουμε τις σπάνιες γαίες και θα τις χρησιμοποιήσουμε για τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και όπλα.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Τραμπ ανέφερε ότι αυτή είναι μια μεγάλη δέσμευση για τις ΗΠΑ. Ο ίδιος σημείωσε ακόμα ότι μίλησε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι «είχε καλές συζητήσεις με τη Ρωσία».

President Trump and Vice President Vance will always stand for America and those who respect our position in the world. America will never be taken advantage of. pic.twitter.com/0cKfPYQDdk