Οσκαρ 2025: Καλύτερη ταινία το Anora

Η ταινία “Anora”, η ιστορία μιας Νεοϋρκεζας σεξεργάτριας που κερδίζει την ευκαιρία για μια νέα ζωή, αφού παντρεύεται έναν πλούσιο Ρώσο πελάτη της, γιο ολιγάρχη, αλλά απογοητεύεται από την περιφρόνηση των πεθερικών της, ήταν η μεγάλη νικήτρια της χθεσινής τελετής απονομής βραβείων Όσκαρ, συγκεντρώνοντας πέντε αγαλματίδια, μεταξύ των οποίων αυτό και της Καλύτερης Ταινίας.

Η 25χρονη πρωταγωνίστρια της ταινίας, η Μάικι Μάντισον, τιμήθηκε με το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, ενώ ο σκηνοθέτης της Σον Μπέικερ βραβεύθηκε με Όσκαρ Σκηνοθεσίας, Πρωτότυπου Σεναρίου και Μοντάζ.

Η ταινία “Anora” κόστισε μόλις 6 εκατομμύρια δολάρια, ένα πολύ μικρό ποσό για τα δεδομένα του Χόλιγουντ και αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια στη βραδιά των Όσκαρ, απέναντι σε ταινίες όπως το “Κονκλάβιο”, “The Brutalist” και το μιούζικαλ “Wicked”.

“Αν προσπαθείτε να κάνετε ανεξάρτητες ταινίες, σας παρακαλώ συνεχίστε να τις κάνετε. Χρειαζόμαστε περισσότερες. Αυτή είναι η απόδειξη”, δήλωσε ο Μπέικερ γνωστός για τις μικρού μήκους ταινίες του με θέμα ανθρώπους του περιθωρίου.

Η Μάντισον κατάφερε να επικρατήσει της Ντέμι Μουρ, που θεωρούνταν φαβορί για το Όσκαρ Α’ Γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία “The Substance”, η οποία απέσπασε το βραβείο για το Καλύτερο Μακιγιάζ για την εντυπωσιακή μεταμόρφωση της Μουρ.

“Μεγάλωσα στο Λος Άντζελες, αλλά το Χόλιγουντ μου φαινόταν πάντα τόσο μακρινό”, είπε η 25χρονη Μάντισον στην ομιλία της. “Το να βρίσκομαι εδώ, σε αυτό το δωμάτιο σήμερα είναι πραγματικά απίστευτο”.

Η νεαρή ηθοποιός πρόσθεσε ότι θέλει “να ευχαριστήσει και να τιμήσει την κοινότητα των σεξεργατών”, “θα συνεχίσω να είμαι σύμμαχός σας”, τόνισε.

Ο Έιντριεν Μπρόντι κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του, καθώς χθες τιμήθηκε με το Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του ως ένας Εβραίος μετανάστης και αρχιτέκτονας που κυνηγά το αμερικανικό όνειρο στην ταινία “The Brutalist”. Το πρώτο του Όσκαρ το είχε κερδίσει πριν 22 χρόνια, σε ηλικία 29 ετών, για την ταινία “Ο Πιανίστας”, όπου υποδυόταν έναν Εβραίο πιανίστα που προσπαθεί να επιβιώσει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

“Αν το παρελθόν μπορεί να μας διδάξει κάτι, αυτό είναι να μας υπενθυμίσει να μην επιτρέπουμε το μίσος να εκφράζεται ανεξέλεγκτα”, τόνισε στην ομιλία του ο 51χρονος Μπρόντι, κάνοντας έκκληση για έναν “πιο λογικό, πιο χαρούμενο και πιο συμπεριληπτικό κόσμο”, μια έμμεση αναφορά στην προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ.

Adrien Brody accepted the Oscar for Best Actor, acknowledging that "no matter where you are in your career...it can all go away."#Oscarshttps://t.co/nl9CxOviL4 pic.twitter.com/mCVxEJQRGU