Θύελλα στην Ευρώπη από νέες δηλώσεις Βανς, σπεύδει να ανασκευάσει

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Τζ. Ντι Βανς επέκρινε την ειρηνευτική προσπάθεια στην Ουκρανία από «κάποια τυχαία χώρα που δεν έχει κάνει πόλεμο εδώ και 30 χρόνια» - προκαλώντας οργή στην Ευρώπη και ειδικά σε Βρετανία και Γαλλία που καταστρώνουν ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία. Η αντίδραση ήταν τέτοια που ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ αναγκάστηκε να προχωρήσει σε διευκρινιστική ανάρτηση στο X.

Ο Βανς υποστήριξε ότι η προτεινόμενη συμφωνία για τα ορυκτά του Ντόναλντ Τραμπ θα παρείχε καλύτερες εγγυήσεις ασφάλειας από τα σχέδια που καταστρώνονται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία καταρτίζουν ένα σχέδιο με την Ουκρανία για να παρουσιάσουν στις ΗΠΑ μια ειρηνευτική δύναμη που θα αποτελείται από έναν ακόμη απροσδιόριστο «συνασπισμό των πρόθυμων», θυμίζει το Politico.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ είπε: «Εάν θέλετε πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας, εάν θέλετε να διασφαλίσετε ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν θα εισβάλει ξανά στην Ουκρανία, η καλύτερη εγγύηση ασφάλειας είναι να δώσετε στους Αμερικανούς οικονομικό upside στο μέλλον της Ουκρανίας. Αυτή είναι μια καλύτερη εγγύηση ασφάλειας από 20.000 στρατιώτες από κάποια τυχαία χώρα που δεν έχει κάνει πόλεμο εδώ και 30 ή 40 χρόνια».

Τα σχόλια προκάλεσαν ταχεία αντίδραση στο Λονδίνο, μεταξύ άλλων από το αδελφό κόμμα των Ρεπουμπλικανών των ΗΠΑ, τους Συντηρητικούς. Ο Βανς είπε ότι η ερμηνεία των σχολίων του ως απόρριψη του σχεδίου του Ηνωμένου Βασιλείου ή της Γαλλίας ήταν «παράλογα ανέντιμη».

«Δεν αναφέρω καν το Ηνωμένο Βασίλειο ή τη Γαλλία στη δήλωση και οι δύο έχουν πολεμήσει με γενναιότητα στο πλευρό των ΗΠΑ τα τελευταία 20 χρόνια και μετά», είπε σε μια επόμενη ανάρτηση στο X.

«Αλλά ας είμαστε ευθείς: υπάρχουν πολλές χώρες που υποστηρίζουν εθελοντικά (ιδιωτικά ή δημόσια) που δεν έχουν ούτε την εμπειρία στο πεδίο της μάχης, ούτε τον στρατιωτικό εξοπλισμό για να κάνουν κάτι ουσιαστικό».

Τα σχόλια του Βανς μεταδόθηκαν αφότου οι ΗΠΑ διέκοψαν κάθε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού υπό διαμετακόμιση.

Ακόμη και ο Νάιτζελ Φάρατζ, ένας βασικός Βρετανός σύμμαχος του Τραμπ που έχει υποστηρίξει τη στρατηγική του στην Ουκρανία, είπε στο GB News όταν πιέστηκε: «Ο JD Vance κάνει λάθος. Λάθος, λάθος λάθος».

Και πρόσθεσε: «Για 20 χρόνια στο Αφγανιστάν, αναλογικά με το μέγεθός μας έναντι της Αμερικής, ξοδέψαμε τα ίδια χρήματα, βάλαμε τον ίδιο αριθμό ανδρών και γυναικών. Υποστήκαμε τις ίδιες απώλειες.

This is absurdly dishonest.



I don’t even mention the UK or France in the clip, both of whom have fought bravely alongside the US over the last 20 years, and beyond. https://t.co/hrkb5pTV8p