Εκκληση Ζελένσκι στους Ευρωπαίους να στηρίξουν εκεχειρία σε θάλασσα και αέρα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε του ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες να υποστηρίξουν την πρόταση για εκεχειρία σε αέρα και θάλασσα με σκοπό την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

«Όλοι πρέπει να διασφαλίσουν ότι η Ρωσία, ως η μοναδική πηγή αυτού του πολέμου, θα αποδεχθεί την ανάγκη να τερματισθεί. Αυτό μπορεί να γίνει με δύο μορφές κατάπαυσης του πυρός που είναι εύκολο να καθιερωθούν και να παρακολουθούνται, πιο συγκεκριμένα, δηλαδή, όχι επιθέσεις σε ενεργειακές και άλλες αστικές υποδομές- εκεχειρία στους πυραύλους, βόμβες και μεγάλου βεληνεκούς μη επανδρωμένα αεροσκάφη και το δεύτερο εκεχειρία στη θάλασσα, που σημαίνει όχι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Everyone must ensure that Russia, the sole source of this war, accepts the need to end it. This can be proved by two forms of silence: no attacks on energy and other civilian infrastructure – a truce for missiles, bombs, long-range drones; no military operations in the Black Sea. pic.twitter.com/0OoIL3UOGd