Καταστροφή και χάος στη Μιανμάρ από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ

Καταστροφή, χάος και οδύνη στη Μιανμάρ από τον τρομακτικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, με τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων για τον τελικό αριθμό των θυμάτων να είναι εξαιρετικά δυσοίωνες.

Η δεύτερη σε μέγεθος πόλη, Μανταλέι, έχει κυριολεκτικά ισοπεδωθεί και συνταρακτικές εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου, με τους διασώστες να ξεθάβουν με γυμνά χέρια ανθρώπους από τα συντρίμμια.

Γίνεται λόγος για 50.000 και 100.000 νεκρούς, ενώ όσοι επέζησαν διηγούνται ιστορίες τρόμου. Σκηνές απόγνωσης και στην Ταϊλάνδη, που επίσης επλήγη, αν και εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά.

Terrifying CCTV video of yesterdays M7.7 earthquake that hit Myanmar. The death toll is at least 1,644, with 3,408 people injured. Numbers are expected to rise. pic.twitter.com/5fAXXXpVDl — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 29, 2025

1. The scenes coming out of Myanmar and Thailand are horrific. They were not prepared for an earthquake of this magnitude.pic.twitter.com/S1cqFb6uVC — Vertigo_Warrior (@VertigoWarrior) March 28, 2025

God has His angels amongst us !!



See Nurses in new born section of the hospital try to protect babies at violent Earthquake shockwaves hit Myanmar, Bangkok pic.twitter.com/ORY6WO3X0t — حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) March 29, 2025

Μάχη με τον χρόνο δίνουν οι διασώστες σε ένα λύκειο που κατέρρευσε στα προάστια της Μανταλέι

Οι διασώστες αναρριχήθηκαν στα συντρίμμια του ιδιωτικού λυκείου Wisdom Villa, στα προάστια της πόλης Μανταλέι, μέχρι που έφτασαν σε μια πόρτα που τους εμπόδιζε να συνεχίσουν. Φώναξαν: «Υπάρχει κανείς μέσα;»

Οι δεκάδες άνθρωποι που είχαν συγκεντρωθεί τριγύρω και παρακολουθούσαν, έκαναν ησυχία, περιμένοντας να ακούσουν μια κραυγή, μια φωνή, έναν ψίθυρο. Τίποτα.

Το εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε από τον σεισμό της Παρασκευής. Ό,τι απέμεινε είναι χαλάσματα σε ύψος περίπου ενάμιση ορόφου.

Στο σχολείο αυτό φοιτούν περίπου 200 μαθητές, ηλικίας 12-15 ετών. Το τρίμηνο είχε τελειώσει και, ευτυχώς, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν φύγει. Όσοι βρίσκονταν στο ένα από τα δύο κτίρια του πρόλαβαν να φύγουν. Εκείνοι που βρίσκονταν στο άλλο και έκαναν πρόβες χορού για την επικείμενη γιορτή του νερού, το παραδοσιακό νέο έτος στη Μιανμάρ, παγιδεύτηκαν στα ερείπια.

Mερική κατάπαυση του πυρός ανακοίνωσε το κίνημα αντίστασης για να διευκολύνει τις προσπάθειες διάσωσης

Η σκιώδης κυβέρνηση εθνικής ενότητας της Μιανμάρ, η οποία συντονίζει τον λαϊκό αγώνα κατά του κυβερνώντος στρατού, ανακοίνωσε μονομερή μερική κατάπαυση του πυρός για να διευκολύνει τις προσπάθειες διάσωσης από τον μεγάλο σεισμό.

Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου αναφέρεται ότι η ένοπλη πτέρυγά της, η Λαϊκή Δύναμη Άμυνας (PDF) θα εφαρμόσει παύση δύο εβδομάδων στις επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις από την Κυριακή στις σεισμόπληκτες περιοχές.

Αναφέρεται ότι θα «συνεργαστεί με τα Ηνωμένα Έθνη και μη κυβερνητικές οργανώσεις για να διασφαλίσει την ασφάλεια, τις μεταφορές και τη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών διάσωσης και ιατρικής περίθαλψης», στις περιοχές που ελέγχει.

Πάνω από 1.700 νεκροί μέχρι στιγμής, 3.000 κτίρια με ζημιές

Οι νεκροί έφτασαν τους 1.700, οι τραυματίες τους 3.400 και οι αγνοούμενοι τους 300, σύμφωνα με το στρατιωτικό καθεστώς.

Τα συνεργεία διάσωσης και οι Αρχές με όσα μέσα διαθέτουν δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα: Να εντοπίσουν επιζώντες, να απομακρύνουν τα συντρίμμια, να ανοίξουν δρόμους για να φτάσει η βοήθεια παντού, και να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση και τις τηλεπικοινωνίες. Αλλά, το καθεστώς δεν ελέγχει όλη τη χώρα και οι πολίτες σε πολλές από τις πληγείσες περιοχές δίνουν αυτή τη μάχη μόνοι τους.

Είναι προφανές ότι η Μιανμάρ, διαλυμένη ήδη από τον εμφύλιο, είναι ανήμπορη να αντιμετωπίσει τέτοιες εφιαλτικές συνθήκες και περιμένει τη διεθνή βοήθεια ως «μάνα εξ’ ουρανού».

Στην γειτονική Ταϊλάνδη, οι νεκροί παραμένουν στους 10. Ωστόοο, εκφράζονται φόβοι ότι θα αυξηθούν καθώς όσο περνούν οι ώρες εξανεμίζονται οι ελπίδες να βρεθούν ζωντανοί οι 50 εργάτες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι για πάνω από 24 ώρες στα συντρίμμια του υπό κατασκευή ουρανοξύστη που κατέρρευσε.

Επί τόπου, έχει στηθεί μία γιγαντιαία επιχείρηση διάσωσης υπό το βλέμμα συγγενών και φίλων που προσεύχονται οι δικοί τους άνθρωποι να βγουν ζωντανοί. Σύμφωνα με τις Αρχές, πάνω από 3000 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές, αλλά η Πρωθυπουργός μιλά για σταδιακή επιστροφή στην ομαλότητα.

«Σαν 334 ατομικές βόμβες»: Τεράστια η ενέργεια που εκλύθηκε από τον σεισμό

Ο σεισμός στη Μιανμάρ, απελευθέρωσε ενέργεια ίση με 334 ατομικές βόμβες, λένε οι ειδικοί προσπαθώντας να εξηγήσουν το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η δόνηση. Πιθανολογούν μάλιστα ότι θα ακολουθήσουν μετασεισμοί κοντά στα 7 Ρίχτερ, που θα δώσουν το τελικό χτύπημα σε όσα κτήρια άντεξαν την αρχική δόνηση. Η χώρα βρίσκεται ενώπιον μιας άνευ προηγουμένου ανθρωπιστικής κρίσης.

Καταστροφή χωρίς τέλος στη Μιανμάρ. Tμήμα 200 χιλιομέτρων του ρήγματος ανάμεσα στην Ινδική και την Ευρασιατική πλάκα φαίνεται πως ενεργοποιήθηκε για περισσότερο από ένα λεπτό με αποτέλεσμα διάρρηξη μέχρι και 5 μέτρων.

«Η ενέργεια που απελευθερώνεται από έναν τέτοιο σεισμό είναι (ίση με) 334 ατομικές βόμβες» τόνισε ο γεωλόγος Τζες Φίνιξ.

με πληροφορίες από ertnews.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ