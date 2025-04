UBS: Δασμολογικό σοκ χτυπά την οικονομία της Κίνας

Την πιο απαισιόδοξη πρόβλεψη μεταξύ των μεγάλων τραπεζών για την ανάπτυξη της Κίνας κάνει η UBS, προβλέποντας ότι η οικονομία θα αναπτυχθεί μόλις κατά 3,4% φέτος, καθώς οι αμερικανικοί δασμοί πνίγουν τις εξαγωγές.

Η ελβετική τράπεζα, η οποία προηγουμένως έβλεπε την ανάπτυξη το 2025 στο 4%, διατήρησε την εκτίμησή της για το επόμενο έτος στο 3%. Και οι δύο προβλέψεις είναι οι χαμηλότερες από όλες τις προβλέψεις για την οικονομία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

«Το δασμολογικό σοκ θέτει πρωτοφανείς προκλήσεις για τις εξαγωγές της Κίνας και θα θέσει σε εξέλιξη σημαντική προσαρμογή και στην εγχώρια οικονομία», έγραψαν οι οικονομολόγοι της UBS.

Υποθέτοντας ότι οι τρέχουσες αυξήσεις των δασμών θα παραμείνουν σε ισχύ, είναι πιθανό να επιβραδύνουν την ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Κίνας κατά περισσότερες από 2 ποσοστιαίες μονάδες, παρά τα πρόσθετα κίνητρα που αναμένονται από το Πεκίνο, σύμφωνα με την UBS.

Bilateral US-China Tariffs Have Spiked

Changes in tariffs from Jan. 1, 2025