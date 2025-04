Σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ χτύπησε την Κωνσταντινούπολη

Η δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ήταν 6,2 Ρίχτερ, ενώ είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Πρόκειται για μία από τις ισχυρότερες δονήσεις που έχουν συγκλονίσει τη μεγαλούπολη των 16 εκατομμυρίων κατοίκων τα τελευταία χρόνια.

Ακολούθησαν αρκετοί μετασεισμοί, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για υλικές ζημιές. Ο τηλεοπτικός σταθμός TGRT μετέδωσε ότι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε αφού πήδηξε από ένα μπαλκόνι την ώρα του σεισμού.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός ενώ κτίρια κουνήθηκαν.

An #earthquake of magnitude 6.2 occurred in #Istanbul province. People took to the streets. #Turkey #Silivri pic.twitter.com/3UcnnT13ww

Σύμφωνα με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλοι είναι έξω στους δρόμους καθώς ανησυχούν ότι θα έρθει ένας μεγαλύτερος σεισμός.

[09:49:22 UTC] #earthquake M6.1 (preliminary) detected at 36 km from #İstanbul, Türkiye. Download the app Earthquake Network from https://t.co/hNdHhYeXVG to receive real time alerts on your smartphone pic.twitter.com/uRkxJD4GF4