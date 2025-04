Τραμπ: Δεν με τρομάζει το χάος στις αγορές

Σε εκτεταμένη συνέντευξή του στο περιοδικό Time, για τον εορτασμό των 100 ημερών από τη δεύτερη προεδρία Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιμένει ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι.

Μιλώντας για την παύση 90 ημερών μετά την «Ημέρα Απελευθέρωσης», είπε: «Η αγορά ομολόγων έπαθε την πλάκα της, αλλά εγώ όχι».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι θα θεωρούσε «πλήρη νίκη» εάν οι ΗΠΑ εξακολουθούν να έχουν δασμούς έως και 50% σε ξένες εισαγωγές σε έναν χρόνο από τώρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την παύση 90 ημερών στις 9 Απριλίου, μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της σειράς νέων δασμών, που έφερε άγρια αναταραχή στα ομόλογα και στις χρηματιστηριακές αγορές.

❗️Highlights of Donald Trump’s interview with TIME magazine



🔴 ”I think what caused the war to start was when they [Ukraine] started talking about joining NATO”



🔴 Crimea will stay with Russia” and Zelensky understands this



🔴 ”I do not think Ukraine will ever join NATO”



🔴… pic.twitter.com/qKueud2dcL