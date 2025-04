Ιράν: Εκρηξη στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς, εκατοντάδες στα νοσοκομεία

Τεράστια έκρηξη και πυρκαγιά σημειώθηκε στο λιμάνι Σαζίντ Ρατζάι, στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς του Ιράν, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης. Τουλάχιστον 516 είναι οι τραυματίες που μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της πόλης, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim επικαλούμενο τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Η έκρηξη σημειώθηκε την ώρα που το Ιράν ξεκινάει τρίτο γύρο συνομιλιών με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό του πρόγραμμα στο Ομάν.

Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν ακόμη άγνωστα.

Η τελωνειακή αρχή του Ιράν ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην αποθήκη εμπορευματοκιβωτίων Σίνα, η οποία υπάγεται στον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν.

Βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τη στιγμή της τεράστιας έκρηξης και τις φλόγες που ανεβαίνουν στον ουρανό.

Οι αρχές δεν έδωσαν άμεση αιτία για την έκρηξη.

A video of the moment of the massive explosion in Bandar Abbas.#IRAN pic.twitter.com/NvayI1ZNT1