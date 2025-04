Μπέσεντ: Τσουρουφλίζεται η Κίνα από τους δασμούς μας

Aπαντήσεις σχετικά με τον εμπορικό πόλεμο έδωσε από τον Λευκό Οίκο στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.

Ερωτηθείς για την κατάσταση με το Πεκίνο, υποστήριξε ότι οι κινεζικοί δασμοί είναι «μη βιώσιμοι για την Κίνα» και θα μπορούσαν να κοστίσουν εκατομμύρια θέσεις εργασίας πολύ γρήγορα -πιθανώς επικαλούμενος πρόβλεψη της Goldman Sachs ότι 16 εκατομμύρια θέσεις εργασίας διατρέχουν κίνδυνο, σημειώνει ο Guardian.

Ο Μπέσεντ είπε: «Να θυμάστε ότι είμαστε [οι ΗΠΑ] χώρα με έλλειμμα. Αυτοί [η Κίνα] μας πουλάνε σχεδόν πέντε φορές περισσότερα αγαθά απ' όσα τους πουλάμε εμείς. Επομένως, η ευθύνη θα βαρύνει αυτούς να άρουν τους δασμούς. Δεν είναι βιώσιμοι γι' αυτούς».

Ο Μπέσεντ ρωτήθηκε με ποιον ακριβώς συνομιλεί στο Πεκίνο η κυβέρνηση Τραμπ για τους δασμούς, αλλά αρνήθηκα να δώσει διευκρινίσεις - αστειευόμενος ότι ο ρόλος του δεν περιλαμβάνει τη διεύθυνση του τηλεφωνικού κέντρου του Λευκού Οίκου.

Πρόσθεσε ωστόσο ότι δεν αναμένει σοκ στην εφοδιαστική αλυσίδα από τους σαρωτικούς δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν πιστεύω ότι θα έχουμε σοκ στην εφοδιαστική αλυσίδα. Νομίζω ότι οι λιανοπωλητές έχουν διαχειριστεί κατάλληλα το απόθεμά τους», δήλωσε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης για τις πρώτες 100 ημέρες του Τραμπ στην εξουσία, μεταδίδει το Reuters.

Bessent: "I wouldn't think that we would have supply chain shocks. I think retailers have managed their inventory in front of this...They know that President Trump is committed to fair trade and have planned accordingly." pic.twitter.com/FA6ZcneExY